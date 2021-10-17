Конституційний Суд рятує свою репутацію і замовляє піарні відеоролики

стосуватиметься просвітницького характеру про діяльність суду, для його створення використають аерозйомку

Один із відеороликів стосуватиметься просвітницького характеру про діяльність суду, для його створення використають аерозйомку

Ціна питання – 90 тис. грн

Конституційний суд України 13 жовтня оголосив тендер на висвітлення своєї діяльності шляхом створення інформаційних відеоматеріалів. Очікувана вартість закупівлі становить 90 тис. грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

До кінця поточного року на замовлення Конституційного суду буде створено три відеоролики. Перший стосуватиметься загально-просвітницького характеру про діяльність суду. Для його створення використають аерозйомку за допомогою квадрокоптерів. Другий відеоролик знімуть про ухвалені акти Конституційного суду.

У третьому відеоролику йтиметься про конституційну скаргу як реальний і дієвий механізм захисту прав людини і громадянина.

Нагадаємо, що наприкінці березня 2021 року президент Володимир Зеленський скасував указ від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду України.

Також Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ 29 грудня 2020 року. Тоді президент заявив, що робить це «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

Торік у президента Зеленського та його команди почалися проблеми із Конституційним Судом. Тоді суд фактично скасував систему електронного декларування, чим завдав удару по антикорупційній реформі.

Це викликало політичний скандал: через таке рішення суддів Україні прогнозували серйозні проблеми з міжнародними партнерами, мало не до зупинки співпраці з МВФ та скасування безвізу з ЄС.

Президент Зеленський спробував розпустити Конституційний Суд через Верховну Раду, але у законності такої його ініціативи виникли сумніви у депутатів. Тим не менше, Володимир Зеленський заявив, що такими діями вдалося зупинити подальші сумнівні рішення Конституційного Суду.

Він також заявляв, що Олександр Тупицький не може далі очолювати установу. Конституційний Суд наполягав, що діяв виключно за Конституцією та відстоював незалежність суддівської гілки влади.

Зрештою Верховна Рада поступово відновила систему електронного декларування з урахуванням рішення Конституційного Суду та порад Венеціанської комісії. Водночас голову Конституційного суду Тупицького почали викликати на допити через підозри у корупції.