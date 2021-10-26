Верховний суд за допомогою мема натякнув, що РНБО чинить тиск на судову гілку влади

Раніше секретар РНБО заявив, що українська судова влада може бути «загрозою для України»

Верховний суд звинувачує нинішню Раду національної безпеки і оборони у тиску на судову владу в Україні. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сторінці суду у Facebook.

В установі наголосили, що посадові особи, які публічно критикують судову владу, свідомо підривають основи державності, порушують принцип розподілу державної влади.

«Верховний суд незмінно захищає верховенство права, демократію та права людини. Верховний суд вчергове нагадує, що будь-який орган державної влади або посадова особа, які публічно та безпідставно критикують судову владу, свідомо підривають основи державності, порушують принцип розподілу державної влади та нівелюють щоденні зусилля тисяч суддів у відновленні порушених прав і свобод людини та громадянина», – йдеться у заяві.

До допису пресслужба суду прикріпила свій варіант популярного мему «Чого ми хочемо», у якому звинуватила РНБО у порушення суддівської незалежності.

Публікація Верховного суду

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв'ю «РБК-Україна», яке вийшло 25 жовтня, заявив, що «судова корпорація» може бути для України не менш небезпечною, ніж олігархи.

«Так, судова корпорація зі своїми правилами і взаємовідносинами не менш небезпечна для нашої країни, ніж олігархи. Вони будь-яке питання можуть відкласти, перенести, підняти, прискорити, уповільнити. І вони до цього ставляться філософськи, вони так бачать. І друге питання – у нас абсолютно відсутній аналіз прийняття судових рішень. Тому що в одному і тому ж рішенні, але в різній інтерпретації ви побачите умовно від +100 до -100, хоча вони будуть абсолютно дзеркальні. Це велика проблема», – сказав голова РНБО.

Також секретар РНБО виступив за жорстку президентську республіку.