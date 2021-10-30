Судова реформа в Україні: Офіс президента анонсував «рішучі кроки»

взяли участь представники Офісу президента, Верховної Ради, органів судової влади та посольств країн G7 і ЄС в Україні

В обговоренні реформи взяли участь представники Офісу президента, Верховної Ради, органів судової влади та посольств країн G7 і ЄС в Україні

В Офісі президента України відбулася чергова робоча зустріч щодо імплементації судової реформи

Етична рада при Вищій раді правосуддя (ВРП) та конкурсна комісія Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) мають запрацювати якомога швидше. Перша може запрацювати вже чи не наступного тижня, а щодо другої – то до процесу невдовзі мають долучитися міжнародні експерти. Про це йшлося на черговій робочій зустрічі щодо імплементації судової реформи, повідомили в Офісі президента.

Реформування ВККСУ та ВРП у межах судової реформи передбачено відповідним законодавством.

Зокрема, визначаються конкурсні засади добору кандидатів для призначення членом ВРП. Документ передбачає утворення Етичної ради, яка має визначати, чи відповідає кандидат у ВРП критеріям професійної етики та доброчесності. Спочатку туди обрали міжнародних експертів. 23 жовтня і Рада суддів України обрала кандидатів за її квотою до першого складу Етичної ради при ВРП.

Голова ради суддів Богдан Моніч зазначив, що й делеговані радою члени конкурсної комісії для відбору членів ВККСУ «готові розпочати роботу й чекають на долучення до цього процесу делегованих у комісію міжнародних експертів».

Заступник голови місії у посольстві Великої Британії в Україні Ніколас Гаррокс, як вказано, зазначив, що, «за його інформацією, делеговані до складу конкурсної комісії ВККСУ міжнародні експерти готові до роботи, і незабаром має відбутися підготовча зустріч, що передуватиме першій офіційній зустрічі комісії».

Верховна Рада 16 жовтня 2019 року ухвалила законопроект, що було першою спробою так званої судової реформи Президента Володимира Зеленського. Він набув чинності восени 2019 року. Документ, зокрема, передбачав розпуск складу ВККСУ і скорочення кількості її членів з 16 до 12. Відтоді відбір нових суддів призупинено.

«Я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми побачимо рішучі кроки, щоб обидва процеси (щодо початку роботи Етичної ради при ВРП та конкурсної комісії ВККСУ – ред.) рухалися вперед», – наголосив голова Комісії з питань правової реформи при Президентові України, голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

Голова парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін висловив переконання, що Етична рада при ВРП та конкурсна комісія ВККСУ мають запрацювати якомога швидше. За його словами, 15 кандидатів до складу ВРП чекають на створення Етичної ради, щоб проходити відповідні перевірки.

Голова Верховного суду Валентина Данішевська висловила переконання, що наступного тижня Етична рада при ВРП буде створена, й наголосила, що її робота не має заважати безперервності діяльності ВРП. Вона запевнила, що подання Пленуму ВС до Конституційного суду від 13 жовтня стосовно закону про ВРП не має на меті зупинити чи заблокувати судову реформу.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін наголосила, що реформування ВККСУ та ВРП має відбуватися одночасно, оскільки Вища рада правосуддя відіграє важливу роль у формуванні Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

«Ми сподіваємося, що незабаром буде сформована Етична рада, а ВККС і ВРП зможуть спільно працювати над заповненням необхідних вакансій. Також, безперечно, ми очікуємо, щоб делеговані до конкурсної комісії міжнародні експерти працювали невтомно та спільно з українськими колегами. Це незалежні від нас люди, і ми ніяк не можемо втручатися в їхню роботу», – зазначила вона.

Учасники зустрічі також обговорили питання щодо можливості внесення змін до чинного законодавства під час реалізації реформи ВРП з метою його вдосконалення на шляху до якнайшвидшого завершення судової реформи.

21 вересня Рада суддів України оголосила про початок добору кандидатів на посаду члена Етичної ради за своєю квотою. Етична рада має визначати, чи відповідає кандидат на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності, й надавати список кандидатів, котрі рекомендуються для призначення на посади членів Вищої ради правосуддя.

Як повідомлялося раніше, на думку президента України Володимира Зеленського, судова реформа в Україні «дійсно багато років буксувала», але наразі відбувається у належному темпі.

Як раніше повідомляв «Главком», Конституційний Суд рятує свою репутацію і замовляє піарні відеоролики.

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