Корнієнко анонсував кадрові чистки серед голів облдержадміністрацій



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Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко Фото: Главком

За словами Корнієнка, кадрові рішення не пов’язані із результатами «Слуги народу» на місцевих виборах

Офіс президента планує кадрові зміни у керівництві облдержадміністраціями через незадовільні результати роботи.

Про це заявив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко у ефірі ток-шоу «Право на владу».

«Я за Офіс не можу сказати, це окрема гілка влади, але наскільки я проінформований, то є проєкти кадрових рішень. Незабаром вони будуть оприлюднені. Там, де за системою показників за рік немає серйозних просувань в голів ОДА, там, я думаю, рішення будуть прийняті», – сказав Корнієнко.

За словами голови партії, таке рішення не пов’язане із результатами «Слуги народу» на місцевих виборах. Його причина – суто ефективність роботи ставлеників президента.

Як відомо, «Слуга народу» отримала мандати в усіх обласних і районних радах України.

Раніше Корнієнко назвав результат «Слуги народу» на виборах «великим успіхом».