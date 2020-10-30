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    Політика

    Корнієнко анонсував кадрові чистки серед голів облдержадміністрацій

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    Голова партії &laquo;Слуга народу&raquo; Олександр Корнієнко - Корнієнко анонсував кадрові чистки серед голів облдержадміністрацій
    Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко
    Фото: Главком

    За словами Корнієнка, кадрові рішення не пов’язані із результатами «Слуги народу» на місцевих виборах

    Офіс президента планує кадрові зміни у керівництві облдержадміністраціями через незадовільні результати роботи.

    Про це заявив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко у ефірі ток-шоу «Право на владу».

    «Я за Офіс не можу сказати, це окрема гілка влади, але наскільки я проінформований, то є проєкти кадрових рішень. Незабаром вони будуть оприлюднені. Там, де за системою показників за рік немає серйозних просувань в голів ОДА, там, я думаю, рішення будуть прийняті», – сказав Корнієнко.

    За словами голови партії, таке рішення не пов’язане із результатами «Слуги народу» на місцевих виборах. Його причина – суто ефективність роботи ставлеників президента. 

    Як відомо, «Слуга народу» отримала мандати в усіх обласних і районних радах України.

    Раніше Корнієнко назвав результат «Слуги народу» на виборах «великим успіхом».

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