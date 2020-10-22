Зеленський повідомив про можливі кадрові зміни в Кабміні



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Голова держави не став називати прізвища міністрів, яких можуть відправити у відставку

Найближчим часом президент оцінить досягнуті окремими міністерствами результати і найслабшим міністрам доведеться піти з уряду

Президент Володимир Зеленський не виключає відставок в Кабінеті міністрів України. Про це він сказав в інтерв'ю «Осінь-2020»: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам, повідомляє пресслужба глави держави.

Президент зазначив, що найближчим часом він оцінить досягнуті окремими міністерствами результати і найслабшим міністрам доведеться піти з уряду.

«Голови можуть полетіти. Це правда, але не через те, що хтось з депутатів має погані стосунки з тим чи іншим міністром. Найближчим часом ми подивимось на результати разом з прем'єром і дійсно когось може не бути», – наголосив Зеленський.

Голова держави не став називати прізвища міністрів, яких можуть відправити у відставку. Він зауважив, що якби вказав конкретні імена, то це було б «не президентством, а політиканством».

Нагадаємо, голова парламенту Дмитро Разумков заявляв, що зараз є питання до очільників двох міністерств, але він вважає, що зміни в уряді вплинуть на бюджетний процес.

До слова, сьогодні, 22 жовтня, уряд на позачерговому засіданні ухвалив кадрові рішення в органах містобудування.

Як повідомлялося, в інтерв'ю телеканалам Зеленський також говорив про те, що готовий випробувати на собі українську вакцину від коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що виготовлення української вакцини від Covid-19 буде коштувати державі від 100 до 150 млн грн.

Також МОЗ заявив, що доклінічні випробування української вакцини-кандидата від Covid-19 завершені.

20 жовтня, Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.