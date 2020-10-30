ЗМІ: Зеленський готує законопроєкт, щоб змінити склад Конституційного суду



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За інформацією ЗМІ, президент України Володимир Зеленський протягом доби подасть до Верховної Ради указ щодо зміни складу Конституційного суду

Наразі написанням документу займається робоча група на чолі з міністром юстиції

Президент України Володимир Зеленський протягом доби подасть до Верховної Ради проєкт закону, метою якого буде зміна складу Конституційного суду.

Як повідомляє «Дзеркало тижня», закон матиме робочу назву «Про відновлення довіри до конституційного судочинства».

За даними видання, наразі написанням законопроєкту займається робоча група на чолі з міністром юстиції Денисом Малюською. Також повідомляється, що Зеленський провів перед засіданням РНБО консультації з головою Конституційного суду Олександром Тупицьким.

«Зеленський не бачить іншого варіанту вийти з кризи довіри до судової гілки влади та вирішити геополітичні проблеми, які виникли після рішення КСУ, як зміна його складу», – повідомило джерело ЗМІ.

Згідно з Конституцією України, змінити склад Конституційного суду можна тільки за згодою самих суддів. Необхідно, щоб рішення підтримали дві третини суддів.

Водночас президент впевнений, що на його стороні верховенство права, хоча і розуміє, що може вийти за межі закону.

Зазначається, що на запитання щодо початку процедури імпічменту через ініціювання президентом цього закону, джерело видання відповіло, що такі наслідки на засіданні РНБО не обговорювались.

Напередодні ввечері Зеленський підписав указ про роботу е-декларування та відновлення довіри до Конституційного суду.

Нагадаємо, ввечері 29 жовтня Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) повернуло доступ до єдиного реєстру електронних декларацій після відповідного розпорядження Кабінету міністрів.

Президент Зеленський ввечері 29 жовтня повідомив, що найближчим часом у Верховну Раду буде внесено невідкладний законопроєкт про відновлення доброчесності Конституційного суду України.

Документ буде реакцією на рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування.

Також Зеленський доручив правоохоронцям перевірити скандальне рішення Конституційного суду.

Крім того, під час засідання РНБО Зеленський дав обіцянку, що система е-декларування буде працювати.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що скандал навколо скасування е-декларацій не стане причиною скасування безвізу з Євросоюзом.