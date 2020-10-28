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    Політика

    Зеленський призначив нового главу СБУ на Хмельниччині

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    <p>Керівником СБУ у Хмельницькій області став Тарас Цюцюра</p> - Зеленський призначив нового главу СБУ на Хмельниччині

    Керівником СБУ у Хмельницькій області став Тарас Цюцюра

    Новий очільник СБУ Хмельниччини раніше працював на Волині

    Президент України Володимир Зеленський призначив Тараса Цюцюру очільником Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області.

    Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісу президента.

    Зазначається, що Зеленський звільнив з посади начальника СБУ у Хмельницькій області Ігоря Вуїва, а на його місце призначив Тараса Цюцюру.

    «Призначити Цюцюру Тараса Романовича начальником Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області», – йдеться в указі.

    Зазначимо, раніше Цюцюра в обласному управлінні СБУ на Волині обіймав посаду заступника начальника відділу захисту економіки, згодом очолив відділ. На посаду першого заступника начальника управління СБУ у Волинській області призначений у грудні 2015 року.

    До слова, у Кам’янці-Подільському Хмельницької області член ТВК намагалася поцупити виборчу документацію (відео).

    Хмельниччина СБУ кадрові зміни Володимир Зеленський президент
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