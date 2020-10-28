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    Політика

    Корнієнко назвав результат «Слуги народу» на виборах «великим успіхом»

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    Голова партії&nbsp;&laquo;Слуга народу&raquo;&nbsp;Олександр Корнієнко - Корнієнко назвав результат «Слуги народу» на виборах «великим успіхом»
    Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко
    Фото: Главком

    За словами Корнієнка, результат став великим успіхом попри те, що «Слуга народу» – молода партія

    Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що політична сила завела в обласні та районні ради найбільше депутатів серед усіх партій, які брали участь в місцевих виборах.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    За словами Корнієнка, такий результат став великим успіхом попри те, що «Слуга народу» – молода партія і раніше не була представлена в місцевих органах влади.

    «Тепер її депутати присутні майже в кожному регіоні», – сказав він.

    Політик заявив, що за результатами паралельного підрахунку штабом голосів з 70% виборчих дільниць «Слуга народу» виходить на перше місце за кількістю отриманих мандатів у радах обласного та районного рівнів.

    Раніше повідомлялося, що 15% посад голів ОТГ і 20% місць в облрадах отримають кандидати від партії «Слуга Народу»

    вибори партії політика партія Слуга народу Олександр Корнієнко
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