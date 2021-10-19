Рада обрала Корнієнка віцеспікером

Рейтингове голосування показало перевагу Корнієнка над Фединою: 248 «за» проти 73 «за»

За кандидатуру проголосували 256 депутатів

На сьогоднішньому засіданні депутати Верховної Ради обрали першого заступника спікера парламенту. Ним став Олександр Корнієнко. За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів.

Рейтингове голосування показало перевагу Олександра Корнієнка над Софією Фединою: 248 «за» проти 73 «за».

На остаточному голосуванні кандидатуру представника «Слуги народу» підтримали 256 нардепів.

Досьє

Олександр Корнієнко народився 12 травня 1984 року в Києві. Здобув освіту в Національному технічному університеті України «КПІ», навчався у Вісбаденській академії психотерапії (Німеччина). Бізнес-тренер, консультант із розвитку, громадський діяч.

Олександр Корнієнко голова політичної партії «Слуга Народу». Перший заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга Народу»». Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

2004–2005 – учасник студентського протестного руху під час Помаранчевої революції.

З 2006 – політичне консультування на виборчих кампаніях, після Революції гідності працював з новими партіями та кандидатами. 2015 року працював у штабі кандидата на посаду міського голови Миколаєва від партії «Самопоміч» Олександра Сєнкевича [3].

З листопада 2018 року – у команді Зеленського. Координував волонтерський проєкт спостерігачів від Зе-Команди. Організовував роботу з наповнення виборчих комісій.

Керівник передвиборчого штабу партії «Слуга народу», кандидат в народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року, № 7 у списку. Фізична особа-підприємець.

Згідно з електронною декларацією Корнієнка за 2019 рік, депутат отримав дохід від підприємництва в розмірі 984 352 грн. Крім того, політик отримав зарплату за свою роботу народним депутатом, розмір якої склав 159 953 грн. Також Корнієнко виплатило зарплату ТОВ «Електро спец плюс», повідомляє dsnews.ua.

Крім того, депутат задекларував 29 667 грн від надання майна в лізинг. Також в його декларації вказані 21 236 грн в якості страхових виплат.

Також нардеп задекларував дохід від відчуження рухомого майна на суму 210 тис. грн.

У Олександра Корнієнка – $50 тис. в готівковій формі, а також 500 тис. грн. Ольга Корнієнко тримає готівкою $20 тис.

Також у Корнієнка є право користування житловим приміщенням в селі Буда-Бабинецька на Київщині. Крім того, в Буді-Бабинецькій депутат володіє земельною ділянкою (площа – 1300 квадратних метрів).

У його дружини дві квартири: в Києві (площа – 113 квадратних метрів) і в Черкасах – 85 квадратних метрів).

Олександр Корнієнко задекларував два авто: Citroen C5 2019 року і SEAT IBIZA 2011 випуску.

Він також є кінцевим бенефіціаром громадської організації «Біржа молодіжних проєктів»" і молодіжної громадської організації «Фонд сприяння студентській раді міста Києва (фонд ССК)».

Крім того, згідно з декларацією, нардеп володіє авторським правом на пісні музичного дуету «2Саша».

Нагадаємо, 8 жовтня Рада закрила засідання, так і не обравши першого віцеспікера, місце якого стало вакантним після призначення Руслана Стефанчука спікером парламенту.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

Як повідомлялося, трьом народним депутатам від «Слуги народу», які голосували проти відсторонення спікера Дмитра Разумкова та вважаються близькими до нього, надані гарантії, що їх не будуть намагатися позбавити депутатського мандата у разі виходу з фракції.

До слова, внесення питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради не підтримали шестеро нардепів «слуг народу».

Зазначимо, що Зеленський вважає, що Рада вирішить колізію щодо підписання закону про олігархів.

А нещодавно Разумков розповів, як стане кісткою поперек горла Зеленського.

Нардепка від «Слуги народу» Людмила Буймістер заявляла, що помилки і колізії, які були допущені під час голосування за законопроєкт про олігархів, вимагають повторного голосування.

Тепер «Слуги» виганяють з фракції депутатку, яка виступила проти закону про олігархів.