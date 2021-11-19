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    Невакцинований «слуга» Камельчук влаштував скандал у Раді (відео)

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    Камельчук вважає, що допуск депутатів у Верховну Раду за сертифікатами вакцинації &ndash; це порушення Конституції - Невакцинований «слуга» Камельчук влаштував скандал у Раді (відео)
    Камельчук вважає, що допуск депутатів у Верховну Раду за сертифікатами вакцинації – це порушення Конституції
    фото скріншот відео

    Охорона Ради пообіцяла показати парламентарю всі сертифікати про вакцинацію

    Народний депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук влаштував сварку у Верховній Раді із працівником Управління державної охорони. Парламентар вимагав у охоронця показати йому ПЛР-тест на ковід, повідомляє LB.ua.

    Камельчук заявив, що охоронець йому заважає, у відповідь охоронець поцікавився, чим саме: «Чим я вам заважаю?».

    Камельчук: «Перешкоджаєте моїй діяльності».

    Охоронець: «Я вам не перешкоджаю, ідіть працюйте, як я вам можу заважати?»

    Після цього діалогу депутат звернувся вже до іншого охоронця і почав вимагати показати йому ПЛР-тест.

    На запитання, чи сам Камельчук показав результати тесту, той відповів ствердно.

    Охорона Ради пообіцяла показати парламентарю всі сертифікати про вакцинацію, якщо той підійде за 5 хвилин.

    Як повідомлялося, нардеп Камельчук знехтував правилами протиепідемічної безпеки під час візиту у школу на Львівщині та спілкування із дітьми без маски.

    Нагадаємо, нещодавно нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук заявив, що допуск депутатів у Верховну Раду за сертифікатами вакцинації – це порушення Конституції.

    Нагадаємо, раніше «слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації.

    Раніше «слуга» Юрій Камельчук в ефірі телеканалу «Наш» повідомив, що не вірить в ефективність вакцин проти Covid-19, оскільки вважає цю хворобу «вигаданою».

    Як відомо, нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який раніше робив заяви про те, що коронавірусна інфекція – «вигадана», виступив у ПАРЄ на тему Covid-паспортів та сертифікатів.

    До слова, соцмережі збурені тим, як «слуга» Камельчук спілкувався з дружинами шахтарів.

    Теги: Верховна Рада депутат скандал вакцинація партія Слуга народу охорона коронавірус
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    Невакцинований «слуга» Камельчук влаштував скандал у Раді (відео)