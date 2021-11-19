Нардеп назвав дату щорічного звернення Зеленського до українців

Офіс президента поки не анонсував щорічне звернення президента до народу

Президент виступить першого дня зими зі щорічним зверненням у парламенті, каже депутат

1 грудня президент Володимир Зеленський виступить зі зверненням до українців. Про це в п'ятницю, 19 листопада, повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

«Кажуть, що в перший день зими (1 грудня) всі народні депутати і глядачі трансляції Ради зможуть насолодитися щорічним зверненням Володимира Зеленського до співгромадян. Як там було у класика: winter is coming?», – написав депутат.

В Офісі президента офіційно із цього приводу поки нічого не повідомляли.

Нагадаємо, 15 листопада президент України Володимир Зеленський розповів у відеозверненні «декілька хороших новин». Зокрема, він пообіцяв 1 тис. грн кожному, хто отримав дві дози вакцини,

Згодом прессекретар президента Сергій Никифоров розповів деталі про надання 1 тис. грн за вакцинацію. Зокрема, уточнив, у якому виді нададуть гроші та назвав попередній перелік товарів та послуг.

Нагадаємо, соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського.

До слова, нещодавно колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що президент України Володимир Зеленський «потрапив у пастку», з якої «дуже важко вийти».

Також Верещук назвала головних ворогів президента Зеленського (відео).