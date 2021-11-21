Ексспікер Разумков розповів, чи готовий вести переговори з Путіним

Політик зауважив, що для переговорів із Путіним необхідно мати сильну державу

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, котрий будує свою політичну партію, у програмі «Вечір з Миколою Княжицьким» розповів, чи готовий він вести переговори з Путіним.

«Треба буде вести переговори з усіма, якщо це дасть змогу нам завершити війну, повернути нам свої території, але на українських умовах», – сказав Разумков.

На зауваження ведучого, що Путін на українських умовах за стіл переговорів не сідає, ексспікер зауважив, що «час змінюється».

«Все буде залежати від того, з якими переговорними умовами, позиціями ви вийдете на цей діалог», – сказав Разумков.

Політик також додав, що для переговорів із Путіним необхідно мати сильну державу, і забезпечити це може лише потужна економіка.

«Маючи розвинену економіку, ви зможете забезпечити і сильні інституції, і сильну армію, яка є також серйозним переговорним механізмом, і міжнародну підтримку. Коли ви не ходите по світу з простягнутою рукою, а маєте свою позицію внутрішню і економічну, яка дає вам змогу говорити не лише з Росією, але й з іншими міжнародними партнерами. Багато складових, це серйозний дипломатичний корпус, який забезпечує інтереси України на міжнародному просторі. Тут не буде якоїсь однієї відповіді або якогось одного аспекту. Це сукупність речей, які держава, як інституція повинна впровадити і забезпечити», – сказав ексспікер.

Раніше повідомлялося, Разумков створює у парламенті міжфракційне об’єднання «Розумна політика». До нього мали увійти 25депутатів, переважна більшість – з фракції «Слуги народу».