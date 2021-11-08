Корнієнко залишає посаду голови партії «Слуга народу»

З’їзд партії, що відбудеться у листопаді, має обрати нового голову

Народний депутат Олександр Корнієнко залишає посаду голови політичної партії «Слуга народу». Про це повідомляє пресслужба політсили.

Корнієнко має намір зосередитися на роботі першим заступником спікера Верховної Ради України. Його наступника або наступницю має обрати з’їзд партії, що відбудеться у листопаді.

«Як ви знаєте, нещодавно мене обрано першим заступником голови Верховної ради. На цій посаді я маю персональне завдання від президента Володимира Зеленського і від нашої політичної команди. Це реформа парламенту, законодавче забезпечення і втілення у життя наших амбітних планів, зокрема, президентського плану трансформації країни, побудова більш якісних відносин із виконавчою владою, із місцевим самоврядуванням і, звичайно, якісна і ефективна результативна робота українського парламенту та рух до його відкритості. Всі завдання у Верховній раді дуже амбітні і масштабні, вони вимагають повної віддачі роботі в режимі 24 на 7», — розповів Корнієнко у відеозверненні.

Як відомо, 19 жовтня Рада обрала Корнієнка віцеспікером.

1 листопада фракція «Слуга народу» призначила народного депутата Андрія Мотовиловця першим заступником голови фракції.

До слова, минулого тижня Корнієнко назвав нардепа, якому загрожує виключення зі «Слуги народу». До кінця листопада пройде з'їзд «слуг», на якому обговорюватиметься подальше перебування Артема Дмитрука в лавах партії.

Додамо, що сьогодні колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зробив заяву. Політик назвав імена депутатів, які увійшли до нового об'єднання «Розумна політика». В об’єднання увійшли 25 народних депутатів з числа «Слуги народу», «Батьківщини» та позафракційних

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