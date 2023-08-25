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Корупційний скандал в Мінагро: відомство виставило на посміховисько слідчих НАБУ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Корупційний скандал в Мінагро: відомство виставило на посміховисько слідчих НАБУ
Міністерство аграрної політики і продовольства підтвердило вручення підозри заступнику міністра Тарасу Висоцькому
фото з відкритих джерел

Чиновники Міністерства аграрної політики переконують: у працівників НАБУ «погано з арифметикою»

Міністерство аграрної політики та продовольства відкинуло звинувачення, висунуті Національним антикорупційним бюро першому заступнику міністра Тарасу Висоцькому. Про це повідомляє пресслужба міністерства. 

«24 серпня 2023 року Висоцькому Тарасу Миколайовичу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки», – йдеться в оприлюдненій заяві.

Суть підозри зводиться до того, що Висоцький здійснив погодження у період березня-квітня 2022 року для обласних військових адміністрацій Рахунків на оплату щодо закупівлі у 2 суб’єктів господарювання ТОВ «Олімп» та ТОВ «ВінсайдЛайт» макаронних виробів із твердих сортів пшениці імпортного виробництва. При цьому, слідство вважає, що вартість макаронних виробів завищена і внаслідок такого завищення завдано збитків на суму 63 млн.грн. 

У відомстві навели низку фактів, які, на думку Мінагрополітики, свідчать про невинуватість Висоцького і мають бути враховані слідством, а також висловили готовність максимально сприяти в розслідуванні. Зокрема вони нарікають на те, що слідчі припустились арифметичної помилки, адже нібито не можуть відрізнити грами від кілограмів. 

«Обґрунтовуючи  підозру, слідство зазначає, що вартість макаронних виробів станом на березень-травень 2022 року варіювалась від 33,65 грн. до 36,89 грн. Разом з тим, слідство не враховує, що Державна служба статистики України за період березня-травня 2022 року надає ціни по макаронах з твердих сортів пшениці за 500 гр, а здійснювалась закупівля 1 кг, а тому ціна становила понад 72 грн. за кг, що виключає збитки. Очевидно, що зазначена важлива арифметична помилка має бути слідством врахована та виправлена», – зазначають у відомстві. Та і взагалі перший заступник міністра Висоцький  не пов’язаний із жодним з підприємств, які згадуються у підозрі, та не впливав на включення їх до переліку підприємств.

Пресслужба міністерства зазначила, що під час обшуку Висоцьким добровільно видано мобільний телефон з робочим листуванням щодо зазначеного питання, що у свою чергу є очевидним підтвердженням відсутності у нього задокументованих протиправних дій. Слідством після вивчення наданих роздруківок цих листувань не вбачається жодних протиправних відомостей, в той же час зафіксовані робочі добросовісні дії.

Нагадаємо, 24 серпня НАБУ заявило про викриття зловживання при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану.  Підозру повідомлено першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства Тарасу Висоцькому та колишньому заступнику міністра економіки Олександру Грибану.

За даними слідства, топпосадовець Мінагрополітики реалізував схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом АТ «Укрзалізниця» продукції за завищеними цінами в обраної компанії.

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Теги: державна служба Мінагрополітики слідство скандал харчування

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