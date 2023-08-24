Заступник міністра аграрної політики підозрюється у зловживаннях на закупівлях харчів

Слідство оцінює збитки «Укрзалізниці» з березня по серпень 2022 на 28,8 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозри високопосадовцям у справі про зловживання на закупівлях. Підозрюваними є перший заступник міністра аграрної політики та продовольства та колишній заступник міністра економіки. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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«24 серпня 2023 року НАБУ і САП викрили зловживання на суму 62,5 млн грн при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. Вказані продукти харчування призначалися як гуманітарна допомога для населення Донецької, Херсонської, Сумської, Запорізької, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської та Полтавської областей і міста Києва», – йдеться в повідомленні.

Як встановило слідство, в березні 2022 року співробітник Мінагрополітики реалізував схему із закупівлі для потреб обласних військових адміністрацій коштом «Укрзалізниці» продукції у підконтрольної компанії за цінами, у 2-3 рази вищими за ринкові. Завищення ціни відбулося нібито за рахунок закупівлі продукції польського виробника через контрольовану фірму-посередницю.

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Слідство оцінює збитки «Укрзалізниці» з березня по серпень 2022 на 28,8 млн грн.

Також, за даними правоохоронців, посадовець-фігурант справи брав участь у закупівлях продуктів на потреби держави в іншої підконтрольної компанії, яка через підконтрольну фірму-посередницю також купляла продукцію у іноземного виробника з Туреччини за ринковими цінами. Підвищення ціни сталося «саме на етапі продажу продукції однією підконтрольною компанією іншій». За цією оборудкою «Укрзалізниця» втратила 33,7 млн грн.

За даними сайту Мінагрополітики, першим заступником міністра є Тарас Висоцький. Відомство наразі не коментувало заяви правоохоронних органів.

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