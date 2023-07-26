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До Верховної Ради внесено проєкт постанови про відставку Арістова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Верховної Ради внесено проєкт постанови про відставку Арістова
Фото: Юрій Арістовa|Facebook

Комітет з питань регламенту рекомендує парламенту прийняти проєкт в цілому

До Верховної Ради внесено проєкт постанови про дострокове припинення депутатських повноважень народного депутата України Юрія Арістова. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

«Комітет з питань регламенту прийняв рішення внести народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Арістова Ю.Ю.» та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в цілому», – йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп партії «Слуга Народу» Юрій Арістов у середині липня був помічений на Мальдівах.  Згодом Юрій Арістов написав заяву про складання мандату.

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Теги: партії скандал Верховна Рада

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