До Верховної Ради внесено проєкт постанови про відставку Арістова

Комітет з питань регламенту рекомендує парламенту прийняти проєкт в цілому

До Верховної Ради внесено проєкт постанови про дострокове припинення депутатських повноважень народного депутата України Юрія Арістова. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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«Комітет з питань регламенту прийняв рішення внести народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Арістова Ю.Ю.» та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в цілому», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп партії «Слуга Народу» Юрій Арістов у середині липня був помічений на Мальдівах. Згодом Юрій Арістов написав заяву про складання мандату.