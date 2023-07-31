Олексій Толкачов звинувачує українців у російському вторгненні. Що про нього відомо

Толкачов вважає, що проблема України не у владі, яку звикли гостро критикувати, а у самих людях

Філософ-футуролог балотувався у 2014 році до Верховної Ради восьмого скликання за списками партії «Об'єднання «Самопоміч»

Громадський лідер та філософ-футуролог Олексій Толкачов заявив, що війна розпочалася через українців, вона є «закономірним наслідком 30 років нашої безгосподарності, нехлюйства, егоїзму, крадійкуватості, моральної деградації та гнилі». На його переконання, проблема України не у владі, яку звикли гостро критикувати, а у самих людях. Толкачов переконаний, що в Україні токсичне соціальне середовище, а майже кожен на будь-якій роботі намагається менше працювати та більше вкрасти, тож повномасштабна війна з Росією стала «результатом нашої колективної моральної деградації».

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Що відомо про Олексія Толкачова

Толкачов народився в 1982 році в Харкові, з 1999 року живе в місті Києві. У 2005 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет.

У 2001 році чоловік заснував ГО «Громадський комітет національної безпеки України», у 2006-2008 став президентом Європейської Асоціації Українців, був членом громадської ради при Держатомрегулюванні у 2013 та громадської ради при міністерстві культури України у 2014. У 2013 році створив благодійний фонд «Омріяна країна», основна мета якого, як зазначено на сайті «сприяти індивідуальному, суспільному та цивілізаційному розвитку в Україні та світі на засадах гуманістичних і духовних цінностей задля реалізації найвеличніших мрій людства про прекрасне майбутнє».

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Також Олексій Толкачов запропонував у 2007 році одягнути відомий пам'ятник Брюсселя Маннекен Піс у костюм козака.

Толкачов запропонував одягнути відомий пам'ятник Брюсселя Маннекен Піс в костюм козака фото: Уніан

Крім того, філософ-футуролог балотувався у 2014 році до Верховної Ради восьмого скликання за списками партії «Об'єднання «Самопоміч» під номером №43.

До слова, Толкачов написав книгу «Омріяна Україна». Перше видання книги з’явилося у 2012 році, а друге вийшло друком у 2015 році. У виданні автор описує Україну, якою він мріє її бачити, змальовує трансформації, які повинні відбутися, охоплює тему глобальної місії України у майбутньому та торкається проблем нової ідентичності країни.

Книга Толкачова фото з відкритих джерел

Зокрема, відомо, що Олексій Толкачов вів авторський Youtube-канал «Толчок». Останнє відео датується 13 вересня 2022 року.

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Ютуб-канал, який вів раніше Толкачов фото: скріншот

Як вказано в описі каналу: «Толчок – авторський аналітичний та розважальний канал відомого українського візіонера-футуролога, аналітика та письменника Олексія Толкачова. У двох авторських проєктах «ТОЛКУЄМО про важливе» та «БДСМ Україна» Олексій аналізує всі останні тренди української політики, яскраві події та дії головних героїв українського суспільного життя».

Опис каналу, який вів Толкачов фото: скріншот

Нагадаємо, нещодавній пост Олексія Толкача у соцмережі спричинив бурхливе обговорення. Зокрема, громадський діяч вважає, що війна розпочалася через українців – і більшість з громадян, на його думку, не можуть цього зрозуміти.

До слова, раніше народний артист України шокував заявою: Михайло Резнікович не знає, хто винен у війні в Україні.