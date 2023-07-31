Олексій Толкачов звинувачує українців у російському вторгненні. Що про нього відомо
Філософ-футуролог балотувався у 2014 році до Верховної Ради восьмого скликання за списками партії «Об'єднання «Самопоміч»
Громадський лідер та філософ-футуролог Олексій Толкачов заявив, що війна розпочалася через українців, вона є «закономірним наслідком 30 років нашої безгосподарності, нехлюйства, егоїзму, крадійкуватості, моральної деградації та гнилі». На його переконання, проблема України не у владі, яку звикли гостро критикувати, а у самих людях. Толкачов переконаний, що в Україні токсичне соціальне середовище, а майже кожен на будь-якій роботі намагається менше працювати та більше вкрасти, тож повномасштабна війна з Росією стала «результатом нашої колективної моральної деградації».
Що відомо про Олексія Толкачова
Толкачов народився в 1982 році в Харкові, з 1999 року живе в місті Києві. У 2005 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет.
У 2001 році чоловік заснував ГО «Громадський комітет національної безпеки України», у 2006-2008 став президентом Європейської Асоціації Українців, був членом громадської ради при Держатомрегулюванні у 2013 та громадської ради при міністерстві культури України у 2014. У 2013 році створив благодійний фонд «Омріяна країна», основна мета якого, як зазначено на сайті «сприяти індивідуальному, суспільному та цивілізаційному розвитку в Україні та світі на засадах гуманістичних і духовних цінностей задля реалізації найвеличніших мрій людства про прекрасне майбутнє».
Також Олексій Толкачов запропонував у 2007 році одягнути відомий пам'ятник Брюсселя Маннекен Піс у костюм козака.
Крім того, філософ-футуролог балотувався у 2014 році до Верховної Ради восьмого скликання за списками партії «Об'єднання «Самопоміч» під номером №43.
До слова, Толкачов написав книгу «Омріяна Україна». Перше видання книги з’явилося у 2012 році, а друге вийшло друком у 2015 році. У виданні автор описує Україну, якою він мріє її бачити, змальовує трансформації, які повинні відбутися, охоплює тему глобальної місії України у майбутньому та торкається проблем нової ідентичності країни.
Зокрема, відомо, що Олексій Толкачов вів авторський Youtube-канал «Толчок». Останнє відео датується 13 вересня 2022 року.
Як вказано в описі каналу: «Толчок – авторський аналітичний та розважальний канал відомого українського візіонера-футуролога, аналітика та письменника Олексія Толкачова. У двох авторських проєктах «ТОЛКУЄМО про важливе» та «БДСМ Україна» Олексій аналізує всі останні тренди української політики, яскраві події та дії головних героїв українського суспільного життя».
Нагадаємо, нещодавній пост Олексія Толкача у соцмережі спричинив бурхливе обговорення. Зокрема, громадський діяч вважає, що війна розпочалася через українців – і більшість з громадян, на його думку, не можуть цього зрозуміти.
До слова, раніше народний артист України шокував заявою: Михайло Резнікович не знає, хто винен у війні в Україні.
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