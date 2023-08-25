Справа фітнес-тренерки живе. Дніпропетровщина оголосила нові мільярдні дорожні тендери

Колишня фірма подруги екскерівника області Резніченка, яка фігурує у кримінальному провадженні, продовжує освоювати сотні мільйонів

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації оголосив черговий масштабний тендер під час війни. 22 серпня відомство опублікувало на майданчику ProZorro чотири пропозиції очікуваною вартістю 3 млрд грн! Виявляється, що саме тепер у прифронтовій області назрів капітальний ремонт доріг місцевого значення.

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Дніпропетровщина регулярно піддається ворожим обстрілам. Ба більше: три райони області (Криворізький, Нікопольський і Синельниківський), за даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, входять до списку територій, на яких ведуться бойові дії з російськими окупантами.

Найвагоміший тендер, який оголосив обласний департамент ЖКГ, – капремонт дороги загального користування місцевого значення Курилівка-Миколаївка-Єлизаветівка Петриківського району. Його орієнтовна вартість становить 1,52 млрд грн. Усі роботи треба буде виконати до кінця грудня 2024 року.

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Капремонт дороги загального користування місцевого значення Курилівка-Миколаївка-Єлизаветівка Петриківського району – найжирніший із оголошених тендерів дані ProZorro

Саме тут варто нагадати про мегаскандал, на тлі якого оголошені нові мільярдні дорожні тендери.

Восени 2022 року інформаційний простір підірвали резонансні журналістські розслідування, які врешті вартували посади багаторічному керівнику Дніпропетровщини Валентину Резніченку. Журналісти з’ясували: з початку повномасштабної війни, компанія з Дніпра «Будінвест Інжиніринг» заробила на ремонті доріг 1,5 млрд грн. До успішної фірми тягнулися дуже цікаві ниточки. За даними аналітичної системи Youcontrol, з травня 2021 року і до листопада 2022 року співвласницею компанії була мешканка Дніпра Яна Хланта. Для тих, хто вже підзабув, ця громадянка виявилася тренеркою з пауерліфтингу та дівчиною на той момент керівника області Валентина Резніченка. Хланта і Резніченко разом багато подорожували за кордон. Окрім того, Хланта пересувалася на автомобілі Різниченка та отримувала зарплату в його фірмі.

У 2022 році компанія «Будінвест Інжиніринг» заробила понад 1,3 млрд грн на ремонті доріг Дніпропетровщини. Її власниця – фітнес-тренерка, близька до керівника регіону фото з відкритих джерел

Пані Хланта зникла зі співвласників ТОВ «Будінвест Інжиніринг» синхронно з відкриттям кримінального провадження НАБУ за статтями відмивання коштів, привласнення майна і зловживання службовим становищем. Після виходу Хланти з ТОВ «Будінвест Інжиніринг» власником фірми залишився дніпрянин Павло Чухно, менеджер та партнер дніпровських бізнесменів братів Володимира та Леоніда Дубинських. США офіційно оголосили у розшук братів Дубинських за підозрою у фінансових махінаціях.

За даними досудового розслідування, починаючи з березня 2022 року, тодішні керівники військової адміністрації Валентин Резніченко і обласного департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Андрій Коломоєць стрімко збільшили фінансування на місцеві дороги. А доступ до цієї «годівнички» отримав близький до влади «Будінвест Інжиніринг». Протягом березня-вересня 2022 року фірмі перераховано з бюджету 1,35 млрд грн, що становило 65% від фінансування, передбаченого на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення Дніпропетровської області на весь 2022 рік. Отримані кошти ТОВ «Будінвест Інжиніринг» вивело на пов’язані підприємства з ознаками фіктивності. Слідство припустило: ймовірно, сумнівними компаніями управляють особи, пов’язані з Дніпропетровською ОДА.

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Наразі правоохоронці арештували гаджети та комп’ютер подружжя Павла і Олени Чухнів. До речі, дружина власника ТОВ «Будінвест Інжиніринг» Олена Чухно до активізації «дорожньої» справи НАБУ фігурувала у співвласниках ТОВ «Царичанський асфальтобетонний комбінат», ТОВ «Криничанський асфальтобетонний комбінат», через які, вважають правоохоронці, також виводилися бюджетні гроші.

«Будівест Інжинірінг» і досі там

Як дослідив «Главком», кадрова чистка на Дніпропетровщині (у лютому 2023 року головою ОДА став Сергій Лисак замість Валентина Резніченка), не вплинула на позиції основних гравців дорожньої галузі регіону. Навпаки: люди Резніченка, які залишилися керувати на місцях, продовжують відписувати бюджетні мільйони оточенню ексгубернатора, скандальній фірмі, яка є фігурантом корупційних розслідувань, та іншим «нечужим» структурам.

За відомостями держпорталу публічних коштів Spending, за вісім місяців цього року департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА роздав на ремонт доріг майже третину мільярда гривень. Зокрема, 84,41 млн грн «впали» на рахунок все того ж ТОВ «Будінвест Інжиніринг» з Дніпра. Частину цих коштів проплачено за контрактом, який у травні підписала нова директорка департаменту ЖКГ Валерія Гаркуша. Йдеться про експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області. До кінця 2023 року на експлуатаційному утриманні доріг «Будінвест Інжиніринг» всього має заробити 254 млн грн!

До кінця 2023 року на експлуатаційному утриманні доріг «Будінвест Інжиніринг» всього має заробити 254 млн грн дані вебпорталу використання публічних коштів

Пані Гаркуша раніше працювала у Кам’янському і добре знайома з Валентином Резніченком. Зокрема, на місцевих виборах-2020 очолювала організацію партії «Пропозиція» у Кам’янському, першим номером якої на виборах до облради 2020 року був саме Резніченко.

Валерія Гаркуша очолювала відділення партії, першим номером якої на виборах до облради 2020 року був саме Валентин Резніченко фото з відкритих джерел

Фірми «своїх» дівчат і хлопців

Окрім колишньої фірми дівчини Резніченка, на дорогах Дніпропетровщини також активно заробляє місцеве ТОВ «Буд Регіон». З початку 2023 року обласний департамент ЖКГ перерахував вказаній компанії 199,34 млн грн.

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З 2023 року обласний департамент ЖКГ перерахував ТОВ «Буд Регіон» 199,34 млн грн за ремонт доріг дані вебпорталу використання публічних коштів

Крім цього, замовник готується підписати або уже підписав ще низку дорожніх договорів із ТОВ «Буд Регіон»:

капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С041009 Миролюбівка /М-18/ Новомосковського району Дніпропетровської області – 377,24 млн грн;

капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О040509 Новопілля-Красівське-Веселе-Вільне-Солдатське км 23+320-км 27+800 у Апостоловському районі Дніпропетровської області – 238,43 млн грн;

капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О040509 Новопілля-Красівське-Веселе-Вільне-Солдатське км 19+800-км 23+320 Криворізького району Дніпропетровської області – 188,52 млн грн.

Тендерне везіння ТОВ «Буд Регіон» має теж цікаве пояснення. З 2017 року цією фірмою володіє Олексій Бурік. У 2010-2013 роках цей чоловік працював у департаменті ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА, дослужившись до начальника цього ж департаменту.

Мільйони на дорогах Дніпропетровської області дістаються фірмі ексдиректора обласного департаменту ЖКГ Олексію Буріку скріншот із телепрограми «Наші гроші»

Після Революції гідності Бурік був заступником голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського до жовтня 2014 року і заступником голови Дніпропетровської облради, щонайменше до липня 2015 року. У ЗМІ він згадувався як позаштатний радник мера Дніпра Бориса Філатова. Також раніше особа на ім’я Олексій Сергійович Бурік була позаштатним помічником екснардепа від «Блоку Петра Порошенка» Вадима Нестеренка.

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На другому році великої війни представники центральної влади на місцях досі не можуть визначитися з пріоритетами фінансування. Підказку чиновникам та місцевій владі через єдиний телемарафон уже давав сам глава держави: «… бруківка, прикраса міст, фонтани зачекають – спочатку перемога». Але президента не почули, або не хотіли й чути…

Більш жорсткіше про пріоритетність потреб фронту днями заявив військовослужбовець Олександр Блажиєвський. Він розкритикував мера Ківерців Волинської області, який за 145 млн грн хоче відремонтувати стадіон. Натомість воїн запропонував вкласти гроші у дрони.

«Не над бруківкою, не над стадіонами, а над дронами (треба постійно працювати – «Главком»). Ударними дронами, тепловізійними дронами, якими можна працювати вночі, тепловізійними прицілами, якими можна працювати вночі прицільно, приборами нічного бачення», – наголосив захисник України.

Віталій Тараненко, «Главком»