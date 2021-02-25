Співробітники медіахолдингу Козака стали власниками нового каналу. Його хочуть запустити у квітні

Канал «Перший незалежний» хочуть запустити у квітні

Співробітники медіахолдингу Тараса Козака стали власниками львівського каналу «Перший незалежний». Інформація про це розміщена в Єдиному державному реєстрі, пише «Детектор медіа».

Зокрема, 24 лютого в каналу змінився власник: ним стало ТОВ «Медіахолдинг новини», створене 18 лютого 100 працівниками «каналів Медведчука». Розмір внеску до статутного фонду склав 375 тис. грн, хоча статутний капітал ТОВ «Медіахолдинг новини» складає 100 грн.

Новий канал, який планують запускати колишні співробітники Zik, NewsOne та «112 Україна», уже створюється на базі «Першого незалежного». Запуск планується у квітні 2021 року.

Засновник та керівник ТОВ «Тайм медіа» Роман Любицький, якому належав канал «Перший незалежний», у розмові з «Детектором медіа» не підтвердив і не спростував інформацію про створення нового інформаційного каналу за участю колишніх співробітників медіахолдингу Тараса Козака. Проте він уточнив, що більше року шукав покупців для свого каналу.

Юрист, ім’я якого Любицький не назвав, шукав нового покупця й діє за дорученням, яке Любицький на нього оформив. «Я зараз не можу надати коментар – довгий час не спілкувався з довіреною особою, яка шукає покупця для цього каналу, і мені потрібен час для перевірки інформації», – повідомив він.

Роман Любицький був директором телеканалу Zik до переходу його у власність Тараса Козака.

Раніше перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль пояснив, чому не зможуть завадити реінкарнації МедведчукТБ.

Водночас у Верховній Раді обіцяють, що новий закон про медіа дозволить швидше відключати антиукраїнські канали.

На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

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