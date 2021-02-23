Медведчук придумав, як відродити свої телеканали

Заборонена «Трійка Медведчука», що називала себе «Медіахолдинг «Новини», натягнула нову маску

Медіахолдинг «Новини», до якого входять телеканали «112 Україна», ZIK і NewsOne, що потрапили під санкції, створив однойменне товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ), повідомляє міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

«Заборонена «Трійка Медведчука», що називала себе «Медіахолдинг «Новини», натягнула нову маску. Створила ТОВ із такою ж назвою. Напевно, щоб РНБО та СБУ їх довго не шукали», – написав Ткаченко у вівторок увечері у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, зареєстровано це ТОВ 18 лютого – «буквально за два тижні після блокування цих антиукраїнських пропагандистських каналів в українському ефірі». Засновниками нового ТОВ є 100 осіб. У цілому. Кожен з них «скинувся» на створення ТОВ по одній гривні. Отже, статутний капітал ТОВ «Медіахолдінг «Новини» – 100 грн.

«Схоже, що Медведчук і Ко шукають юридичні способи, щоб знову запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір. Проте хоч скільки нових ТОВок за 100 гривень роби – суть не змінюється, а отже, й увага з боку держави до їхньої «діяльності», – зазначив Ткаченко.

Він також запропонував ознайомитися з переліком 100 осіб, що вклали по 1 грн у статутний капітал ТОВ.

«Шукайте знайомі прізвища серед «акціонерів». Але як зі статутним капіталом у 100 грн можна фінансувати заздалегідь нерентабельне підприємство – питання риторичне», – підсумував міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака, на якого записані телеканали «112 Україна», Zik та Newsone.

Зеленський назвав блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne, ZIK боротьбою за правду. За його словами, ці канали фінансувалися Російською Федерацією та займалися пропагандою.

Нагадаємо, рішення РНБО про накладання санкцій на Тараса Козака та низку телеканалів ухвалено відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції», постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України.