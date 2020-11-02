Рада може заборонити продаж електронних сигарет неповнолітнім

Закон пропонує заборонити продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років

При цьому пропонується передбачити перехідний період

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує парламенту заборонити продаж електронних сигарет українцям до 18 років. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

«Члени комітету обговорили підготовлений до другого читання законопроект № 3628. Комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому як закон з урахуванням перехідного періоду 18 місяців», – вказано у повідомленні.

Закон пропонує заборонити продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні з традиційними тютюновими виробами. Планується заборонити і продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби або електронні сигарети.

Нагадаємо, в Україні мають намір заборонити продаж електронних сигарет українцям віком до 18 років. Верховна рада прийняла за основу відповідний проект закону авторства Кабінету міністрів №3628. За документ проголосували 272 нардепа.

Також, даний проект закону Кабмін вніс у Раду на початку червня.

До слова, уряд вирішив посилити відповідальність за продаж дітям електронних сигарет.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає посилення контролю за сплатою податків і законодавче врегулювання реалізації рідини для електронних сигарет.