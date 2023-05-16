«Кремль буде в захваті». МЗС відреагувало на відновлення авіасполучення між Грузією та РФ
20% території Грузії залишаються окупованими Росією
У Міністерстві закордонних справ України зауважили, що світ ізолює Росію, аби змусити її припинити війну проти України в той час, коли Грузія навпаки розширює пряме авіасполучення з РФ. Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко.
«Світ ізолює Росію, щоб змусити її припинити війну, а Грузія вітає російські авіалінії та відправляє свої до Москви. Водночас 20% території Грузії залишаються окупованими Росією. Кремль, напевно, буде в захваті від такого результату», – йдеться в дописі.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестане діяти 15 травня 2023 року.
Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.
До слова, ЄС шкодує, що влада Грузії вирішила відновити авіасполучення з Росією, це викликає побоювання за європейський шлях Грузії.
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