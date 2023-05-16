Грузинська опозиція зустріне перший авіарейс із Москви акцією протесту

Хоштарія: «Ми не маємо нічого проти пасажирів, це не наша справа, кому і куди летіти, але ми покажемо Росії й усьому світу, що цей літак не зустрічають з оплесками»

Опозиція заявляє, що дії керівної партії «Грузинська мрія» – зрада національних інтересів грузинського народу

У Грузії в день відновлення авіасполучення з Росією відбудеться акція протесту – опозиція заявляє, що дії керівної партії «Грузинська мрія» – зрада національних інтересів грузинського народу. Про це повідомляють грузинські ЗМІ.

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«Увесь цивілізований світ говорить, що польоти авіакомпанії «Азимут» заборонені, а уряд Грузії сказав цій авіакомпанії – ласкаво просимо, літайте. Цей літак не зможе комфортно у нас приземлитися. Ми повинні встати разом під час першого польоту і показати, де знаходиться грузинське суспільство», – заявила лідерка опозиційного руху «Дроа» Елене Хоштарія.

Посадовиця закликала однодумців зібратися 19 травня о 12:00 за тбіліським часом на столичній площі Першої республіки, після чого вони попрямують колоною в міжнародний аеропорт Тбілісі.

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«Ми не маємо нічого проти пасажирів, це не наша справа, кому і куди летіти, але ми покажемо Росії й усьому світу, що цей літак не зустрічають з оплесками», – сказала Хоштарія.

За інформацією грузинських ЗМІ, сьогодні, 16 травня в Тбілісі пройдуть дві акції протесту проти авіасполучення з Росією. Партія «Європейська Грузія» збирається біля адміністрації уряду під гаслом «Квиток в один кінець до Москви режиму Іванішвілі». Біля будівлі парламенту анонсовано акцію – «Ми не зможемо зайти в ЄС на російському кораблі».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестане діяти 15 травня 2023 року.

Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

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До слова, ЄС шкодує, що влада Грузії вирішила відновити авіасполучення з Росією, це викликає побоювання за європейський шлях Грузії.