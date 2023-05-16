Банкова відреагувала на відновлення авіасполучення між Грузією та РФ

На думку Єрмака, відновлення авіасполучення між Грузією та Росією є хибним рішенням

Грузинський народ постійно демонструє солідарність з Україною. Однак відновлення авіасполучення між Грузією та Росією є хибним рішенням. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Історія завжди пам‘ятає тих, хто удавав вигляд, що не помічає геноцид, нацизм і його авторів. І ця історична пам‘ять навряд чи комусь подобається. Грузія дозволила ще одній авіакомпанії виконувати прямі авіарейси до Росії. Georgian Airways, а раніше і «Азимут», – написав Єрмак.

Політик нагадав, що грузинський народ постійно демонструє солідарність з Україною.

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«У нас спільний ворог, який з 90-х років, а потім 2008-го вбивав грузинів, а з 2014 він вбиває українців. Для наших народів цей ворог екзистенційний. Але дехто, схоже, намагається не помічати ракетні обстріли Києва, знищену Мар‘їнку, вбитих у Бучі, Ірпені, Ізюмі, викрадення дітей… Дехто, схоже, забув трагедію в Горі», – заявив глава ОП.

Єрмак написав, що комусь може здатись що їх війна в Україні не стосується, однак взаємодія з терористами та убивцями – це нормально.

«Хибна позиція, історія все розставить на свої місця, люди обов‘язково зроблять це також», – підкреслив чиновник.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестане діяти 15 травня 2023 року.

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Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

До слова, ЄС шкодує, що влада Грузії вирішила відновити авіасполучення з Росією, це викликає побоювання за європейський шлях Грузії.