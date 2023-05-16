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Банкова відреагувала на відновлення авіасполучення між Грузією та РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Банкова відреагувала на відновлення авіасполучення між Грузією та РФ
Політик нагадав, що грузинський народ постійно демонструє солідарність з Україною
фото з відкритих джерел

На думку Єрмака, відновлення авіасполучення між Грузією та Росією є хибним рішенням

Грузинський народ постійно демонструє солідарність з Україною. Однак відновлення авіасполучення між Грузією та Росією є хибним рішенням. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Історія завжди пам‘ятає тих, хто удавав вигляд, що не помічає геноцид, нацизм і його авторів. І ця історична пам‘ять навряд чи комусь подобається. Грузія дозволила ще одній авіакомпанії виконувати прямі авіарейси до Росії. Georgian Airways, а раніше і «Азимут», – написав Єрмак.

Політик нагадав, що грузинський народ постійно демонструє солідарність з Україною.

«У нас спільний ворог, який з 90-х років, а потім 2008-го вбивав грузинів, а з 2014 він вбиває українців. Для наших народів цей ворог екзистенційний. Але дехто, схоже, намагається не помічати ракетні обстріли Києва, знищену Мар‘їнку, вбитих у Бучі, Ірпені, Ізюмі, викрадення дітей… Дехто, схоже, забув трагедію в Горі», – заявив глава ОП.

Єрмак написав, що комусь може здатись що їх війна в Україні не стосується, однак взаємодія з терористами та убивцями – це нормально.

«Хибна позиція, історія все розставить на свої місця, люди обов‘язково зроблять це також», – підкреслив чиновник.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестане діяти 15 травня 2023 року.

Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

До слова, ЄС шкодує, що влада Грузії вирішила відновити авіасполучення з Росією, це викликає побоювання за європейський шлях Грузії.

Теги: Офіс президента Андрій Єрмак авіаперевезення Грузія

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