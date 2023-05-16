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ЄС відреагував на рішення Грузії про відновлення авіасполучення з Росією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЄС відреагував на рішення Грузії про відновлення авіасполучення з Росією
Авіакомпанія Georgian Airways отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією
фото з відкритих джерел

ЄС жалкує, що влада Грузії вирішила відновити авіасполучення з Росією

ЄС шкодує, що влада Грузії вирішила відновити авіасполучення з Росією, це викликає побоювання за європейський шлях Грузії. Про це заявив на брифінгу в Брюсселі офіційний представник зовнішньополітичної служби спілки Петер Стано.

«Ми ухвалили відповідні рішення, ми шкодуємо про рішення Грузії відновити польоти в і з Росії після рішення РФ зняти заборону на авіаперельоти... ЄС і низка партнерів ввели санкції проти російського авіасектору, ми не дозволяємо польоти в, з і над Росією. Це останнє рішення грузинської влади викликає побоювання за європейський шлях Грузії», – сказав політик.

До слова, сьогодні, 16 травня, авіакомпанія Georgian Airways отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією та літатиме до Москви сім разів на тиждень, починаючи з 20 травня.

«Авіакомпанія Georgian Airways починає регулярні рейси за напрямком Тбілісі-Москва-Тбілісі. Відповідно до поданої авіакомпанією заявки на польоти до Державіаагентства, з 20 травня рейси виконуватимуться сім разів на тиждень», – йдеться в дописі. 

Зазначимо, 10 травня диктатор РФ Путін скасував візовий режим для громадян Грузії та водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії.

Представники офіційного Тбілісі привітали рішення Москви й пояснили це інтересами тих громадян Грузії, які проживають на території Росії та в яких виникали складнощі з приїздом на батьківщину.

До слова, Росія ввела заборону на польоти в Грузії у липні 2019 року після інциденту з депутатом-комуністом Держдуми РФ Сергієм Гавриловим. Його появи у парламенті спровокувала хвилю протестів та заворушень. За указом глави Кремля, російським авіакомпаніям було заборонено здійснювати польоти до Грузії. Мінтранс РФ ухвалив рішення про зупинення польотів грузинських авіакомпаній до Росії.

Державний департамент Сполучених Штатів Америки раніше попередив Тбілісі про санкції у разі відновлення прямого авіасполучення з Росією.

Останніми місяцями від представників РФ неодноразово лунали заяви про можливість відновлення прямих авіарейсів із Грузією. У керівній партії Грузії схвально реагували на такі сигнали, а опозиція жорстко критикувала потенційне відновлення рейсів у час, коли світ, навпаки, обмежує контакти та співпрацю з Москвою через агресивну війну проти України. 

 

Теги: лоукостери росія авіаперевезення Грузія

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