ЄС відреагував на рішення Грузії про відновлення авіасполучення з Росією

ЄС жалкує, що влада Грузії вирішила відновити авіасполучення з Росією

ЄС шкодує, що влада Грузії вирішила відновити авіасполучення з Росією, це викликає побоювання за європейський шлях Грузії. Про це заявив на брифінгу в Брюсселі офіційний представник зовнішньополітичної служби спілки Петер Стано.

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«Ми ухвалили відповідні рішення, ми шкодуємо про рішення Грузії відновити польоти в і з Росії після рішення РФ зняти заборону на авіаперельоти... ЄС і низка партнерів ввели санкції проти російського авіасектору, ми не дозволяємо польоти в, з і над Росією. Це останнє рішення грузинської влади викликає побоювання за європейський шлях Грузії», – сказав політик.

До слова, сьогодні, 16 травня, авіакомпанія Georgian Airways отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією та літатиме до Москви сім разів на тиждень, починаючи з 20 травня.

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«Авіакомпанія Georgian Airways починає регулярні рейси за напрямком Тбілісі-Москва-Тбілісі. Відповідно до поданої авіакомпанією заявки на польоти до Державіаагентства, з 20 травня рейси виконуватимуться сім разів на тиждень», – йдеться в дописі.

Зазначимо, 10 травня диктатор РФ Путін скасував візовий режим для громадян Грузії та водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії.

Представники офіційного Тбілісі привітали рішення Москви й пояснили це інтересами тих громадян Грузії, які проживають на території Росії та в яких виникали складнощі з приїздом на батьківщину.

До слова, Росія ввела заборону на польоти в Грузії у липні 2019 року після інциденту з депутатом-комуністом Держдуми РФ Сергієм Гавриловим. Його появи у парламенті спровокувала хвилю протестів та заворушень. За указом глави Кремля, російським авіакомпаніям було заборонено здійснювати польоти до Грузії. Мінтранс РФ ухвалив рішення про зупинення польотів грузинських авіакомпаній до Росії.

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Державний департамент Сполучених Штатів Америки раніше попередив Тбілісі про санкції у разі відновлення прямого авіасполучення з Росією.

Останніми місяцями від представників РФ неодноразово лунали заяви про можливість відновлення прямих авіарейсів із Грузією. У керівній партії Грузії схвально реагували на такі сигнали, а опозиція жорстко критикувала потенційне відновлення рейсів у час, коли світ, навпаки, обмежує контакти та співпрацю з Москвою через агресивну війну проти України.