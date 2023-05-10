Путін йде на зближення із Грузією: скасовано візи та дозволено авіапольоти

Візовий режим для громадян Грузії перестане діяти з 15 травня

Російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестане діяти 15 травня 2023 року. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

Зазначимо, що Росія припинила авіасполучення з Грузією 8 липня 2019 після інциденту за участю депутата Держдуми Сергія Гаврилова. Указ став реакцією влади РФ на «антиросійські» протести у Тбілісі, спричинені візитом до Грузії делегації російських депутатів. Тоді прессекретар диктатора Росії Дмитро Пєсков заявив, що заборона буде скасована, коли ситуація в Грузії нормалізується і зникнуть «будь-які загрози для безпеки російських громадян».

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Нагадаємо, що у квітні Грузія спростувала чутки про відновлення авіасполучення з РФ. Тоді на сайті російського аерпорту Внуково з'явився прямий рейс з Москви до Тбілісі. У інформації про польоти було написано, що рейс здійснюватиметься щоденно. Агентство цивільної авіації Грузії тоді заявило, що інформація про відновлення авіасполучення з Росією є неправдивою.

«Наголошуємо, що між Грузією та Росією пряме регулярне авіасполучення не здійснюється і статус-кво не змінився. Російська сторона не зверталася щодо відновлення регулярного повітряного сполучення», – йдеться у заяві.

Через деякий час інформація про цей рейс зникла. Пізніше пресслужба Внуково заявила, що його поява була «технічним збоєм».