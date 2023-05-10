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Путін йде на зближення із Грузією: скасовано візи та дозволено авіапольоти

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін йде на зближення із Грузією: скасовано візи та дозволено авіапольоти
Російські авіакомпанії відновлять рейси до Грузії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Візовий режим для громадян Грузії перестане діяти з 15 травня

Російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестане діяти 15 травня 2023 року. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

Зазначимо, що Росія припинила авіасполучення з Грузією 8 липня 2019 після інциденту за участю депутата Держдуми Сергія Гаврилова. Указ став реакцією влади РФ на «антиросійські» протести у Тбілісі, спричинені візитом до Грузії делегації російських депутатів. Тоді прессекретар диктатора Росії Дмитро Пєсков заявив, що заборона буде скасована, коли ситуація в Грузії нормалізується і зникнуть «будь-які загрози для безпеки російських громадян».

Нагадаємо, що у квітні Грузія спростувала чутки про відновлення авіасполучення з РФ. Тоді на сайті російського аерпорту Внуково з'явився прямий рейс з Москви до Тбілісі. У інформації про польоти було написано, що рейс здійснюватиметься щоденно. Агентство цивільної авіації Грузії тоді заявило, що інформація про відновлення авіасполучення з Росією є неправдивою.

«Наголошуємо, що між Грузією та Росією пряме регулярне авіасполучення не здійснюється і статус-кво не змінився. Російська сторона не зверталася щодо відновлення регулярного повітряного сполучення», – йдеться у заяві. 

Через деякий час інформація про цей рейс зникла. Пізніше пресслужба Внуково заявила, що його поява була «технічним збоєм».

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Теги: росія путін Грузія безвізовий режим політ

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