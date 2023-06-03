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Кулеба обурився на партнерів, які не вводять санкції проти виробників дронів і ракет у РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кулеба обурився на партнерів, які не вводять санкції проти виробників дронів і ракет у РФ
Дмитро Кулеба
фото: Reuters

Україна передала державам-партнерам перелік із 36 компаній військово-промислового комплексу РФ та просила запровадити щодо них обмеження

Україна закликала партнерів ввести санкції проти російських виробників дронів і ракет. Однак попри постійні ворожі обстріли нашої території, під обмеження наразі потрапила лише невелика частина компаній. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

За його словами, Україна передала державам-партнерам перелік із 36 компаній військово-промислового комплексу РФ, які причетні до виробництва повітряних засобів ураження, та просила запровадити щодо них обмеження.

Проте Кулеба зауважив, що під санкції потрапила лише мала частина компаній. І це попри те, що Україна досі потерпає від безперервних атак дронів та ракет з боку РФ, а люди ледь не щодня не можуть спати через повітряні тривоги.

«Нехай тоді колеги пояснюють публічно своїм громадянам, громадянам України, в чому проблема застосувати санкції проти російського заводу, який клепає ракети, якими вбивають українців? Цікаво буде почути, які бізнес-інтереси і політичні інтереси перебувають під загрозою від запровадження санкцій проти російських підприємств, які вироблять ракети і дрони», – обурився очільник МЗС.

Нагадаємо, ексміністр енергетики Олексій Оржель в інтерв’ю «Главкому» розповів, що атомна експансія, яку проводить Росія, продаючи атомні блоки власного виробництва, можлива завдяки міждержавним угодам. Через це накладання санкцій на «Росатом» стає дуже серйозним викликом. 

До слова, Кремль нервує через те, що відсотки з його активів планують передавати Україні. Москва приховує нестачу коштів на продовження війни в Україні за бравурними соціальними заявами Путіна, засекреченими даними (більш ніж половина) щодо видатків державного бюджету та вимогами (бо більш нічого не залишається) – негайно розморозити російські активи: Євросоюз обмірковує це питання.

Зазначимо, поставки російської нафти на міжнародні ринки набирають обертів. Оскільки майже вся російська нафта йде до Китаю та Індії, обсяги поставок в Азію також піднялися до нового піку – РФ нарощує постачання нафти морем.

Раніше повідомлялося, що економіка Росії починає зазнавати краху. Крім того, Європа хоче офіційно припинити постачання російської нафти до Польщі та Німеччини.

Читайте також інтерв'ю: Олексій Оржель: Новий тариф на електроенергію не відповідає реальності – він має бути удвічі вищим
Теги: санкції Дмитро Кулеба росія

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