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«Це тільки початок»: Данілов прокоментував «бавовну» на Білгородщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Це тільки початок»: Данілов прокоментував «бавовну» на Білгородщині
Наслідки вибухів у Білгородській області
фото із соцмережі

Данілов радить росіянам звикати до вибухів

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, коментуючи останні події у Білгородській області РФ, заявив, що «це тільки початок». Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«Це ж не перший випадок, коли росіяни зі зброєю в руках ідуть захищати свою країну. Звикаємо до цього. Я неодноразово наголошував – мають право… Я впевнений, що це тільки початок – далі буде. Це буде не тільки Білгород. Ви ж бачите, що там відбувається – то дрони самі по собі по Москві починають запускати, то ще щось. Дивна країна», – сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що процес фрагментації Росії почався 24 лютого, «коли ці божевільні вирішили напасти на нашу країну».

«Нічого дивного не відбувається, де далі наступного разу ми будемо бачити такі речі («бавовну» - ред.) – це тільки питання часу», – наголосив Данілов.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня на Бєлгородщині сталася чергова «бавовна»: було обстріляно місто Шебекіно. Губернатор області повідомив про двох постраждалих.

Перед цим місто Шебекіно також потрапило під обстріл. Невдовзі після обстрілу губернатор області В’ячеслав Гладков заявив, що ситуація у місті Шебекіно, по якому нібито 31 травня було завдано масованого удару, погіршується. Унаслідок обстрілу пошкоджені будинки, чотири особи постраждали.

Крім того, у ніч на 2 червня Курську область РФ нібито атаковано дроном. Унаслідок скидання боєприпасу на підстанцію жителі села Гоголівка лишилися без світла.

У результаті обстрілу Курська у місті пошкоджено підʼїзд п’ятиповерхового житлового будинку. Оприлюднені у соцмережі фото та відео уламків ракети свідчать, що це маршевий двигун до ракети ЗРК «Панцирь-С1», яка є лише на озброєнні російської армії. Отже, Росія сама обстріляла своє місто.

Теги: вибух росія війна Україна Олексій Данілов

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