«Це тільки початок»: Данілов прокоментував «бавовну» на Білгородщині

Данілов радить росіянам звикати до вибухів

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, коментуючи останні події у Білгородській області РФ, заявив, що «це тільки початок». Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

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«Це ж не перший випадок, коли росіяни зі зброєю в руках ідуть захищати свою країну. Звикаємо до цього. Я неодноразово наголошував – мають право… Я впевнений, що це тільки початок – далі буде. Це буде не тільки Білгород. Ви ж бачите, що там відбувається – то дрони самі по собі по Москві починають запускати, то ще щось. Дивна країна», – сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що процес фрагментації Росії почався 24 лютого, «коли ці божевільні вирішили напасти на нашу країну».

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«Нічого дивного не відбувається, де далі наступного разу ми будемо бачити такі речі («бавовну» - ред.) – це тільки питання часу», – наголосив Данілов.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня на Бєлгородщині сталася чергова «бавовна»: було обстріляно місто Шебекіно. Губернатор області повідомив про двох постраждалих.

Перед цим місто Шебекіно також потрапило під обстріл. Невдовзі після обстрілу губернатор області В’ячеслав Гладков заявив, що ситуація у місті Шебекіно, по якому нібито 31 травня було завдано масованого удару, погіршується. Унаслідок обстрілу пошкоджені будинки, чотири особи постраждали.

Крім того, у ніч на 2 червня Курську область РФ нібито атаковано дроном. Унаслідок скидання боєприпасу на підстанцію жителі села Гоголівка лишилися без світла.

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У результаті обстрілу Курська у місті пошкоджено підʼїзд п’ятиповерхового житлового будинку. Оприлюднені у соцмережі фото та відео уламків ракети свідчать, що це маршевий двигун до ракети ЗРК «Панцирь-С1», яка є лише на озброєнні російської армії. Отже, Росія сама обстріляла своє місто.