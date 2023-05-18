Кремль готує «сюрпризи» для чиновників: британська розвідка розкрила деталі

Російська влада може заборонити чиновникам звільнятися під час війни

Тим чиновникам, які вирішать піти у відставку, будуть пред'явлені сфабриковані кримінальні звинувачення

Кремль, ймовірно, заборонить високопосадовцям звільнятися зі своїх постів, поки триває масштабна війна Росії проти України. Заборона торкнеться принаймні регіональних чиновників, силовиків та членів впливової адміністрації президента. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, у приватному порядку багато офіційних осіб, ймовірно, дуже скептично ставляться до війни, а також часто відчувають стрес на роботі в проблемному апараті воєнного часу.

За даними британської розвідки, заборона дотримуватиметься завдяки сильним натякам на те, що тим, хто пішов у відставку, будуть пред'явлені сфабриковані кримінальні звинувачення.

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«Крім того, що влада стурбована пробілами у можливостях держапарату, які залишаться після виходу чиновників у відставку, влада, ймовірно, також намагається запобігти будь-якому враженню поразки і зміцнити почуття колективної відповідальності за війну», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 449-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.