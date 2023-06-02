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Україна використовує ядерне паливо виробництва РФ. Ексміністр розповів про санкції проти «Росатома»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна використовує ядерне паливо виробництва РФ. Ексміністр розповів про санкції проти «Росатома»
Ексміністр енергетики Оржель наголосив, що санкції на «Росатом» треба накласти, але водночас треба думати, як звести нанівець вплив російської компанії в Україні
фото з відкритих джерел

Досі ще не введено в експлуатацію Централізоване сховище ядерного палива

Атомна експансія, яку проводить Росія, продаючи атомні блоки власного виробництва, можлива завдяки міждержавним угодам. Через це накладання санкцій на «Росатом» стає дуже серйозним викликом. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексміністр (2019-2020) енергетики Олексій Оржель і зазначив, що навіть Україна використовує ядерне паливо російського виробництва. 

«Росатом» тисне на країни, де розташовані його підприємства. І, насправді, залежність від атомної енергії у світі навіть більша, ніж залежність від газу чи нафти. Побудувавши об’єкти атомної генерації і цим самим створивши залежність від встановленого обладнання, Росія отримала важелі тиску на країни», – пояснив ексміністр енергетики.

Оржель додав, що Україна переходить на паливо Wastinghouse (японо-американська електротехнічна і ядерноенергетична компанія, – «Главком»). І треба знайти альтернативні джерела постачання запчастин для АЕС.  

«Не можна не критикувати «Енергоатом». У нас досі ще не введено в експлуатацію Централізоване сховище ядерного палива – автономна ядерна установка, призначена для тривалого зберігання відпрацьованого ядерного палива з енергоблоків Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС. Ми дуже довго сплачували великі гроші рашистам за зберігання відпрацьованого ядерного палива («Схеми» два роки тому з’ясували, що незадовго до повномасштабного вторгнення Росії, Україна продовжувала платити ворогу близько $200 млн за зберігання відпрацьованого ядерного палива щорічно, – «Главком»)», – пояснив Оржель.

Саме тому Оржель зазначив, що санкції на «Росатом» треба накласти, але водночас треба думати, як звести нанівець вплив російської компанії в Україні.

На європейському енергетичному ринку інтереси «Росатома» щосили захищає Угорщина. Це пояснюється тим, що угорці максимально зацікавлені у сировині з Росії. Портової інфраструктури в Угорщині немає, і вона через це потрапляє у залежність від інших країн.

«Зараз угорці залежать від нафтопроводу «Дружба». «Газпром» намагався викупити частину їхньої інфраструктури. Щоби внаслідок цього виникли угорсько-російські підприємства. Спільна з росіянами власність, зацікавленим у веденні такого підприємництва державним угорським структурам можливість користуватися російською портовою інфраструктурою. Передовсім, щоб транспортувати нафту і нафтопродукти морем. Знайшовши таким чином альтернативу «Дружбі». Інтереси їхні активно обстоювали пов’язані з ними угорські політики.  Та після припинення роботи Північних Потоків, угорські еліти вже не так ревно боронять енергетичні інтереси Росії у себе в країні. Бо ж бачать, що участь росіян у роботі угорських підприємств створює загрозу для останніх», – резюмує Оржель.

Оржель зазначив, що росіяни йдуть з величезного газового ринку і, скоріш за все, назавжди. «Принаймні поки їхня держава не припинить бути такою, як зараз», додав ексміністр.

Нагадаємо, що Україна перевела кілька енергоблоків українських атомних електростанцій на паливо американської Westinghouse Electric Sweden AB. Перехід енергоблоків українських АЕС на паливо Westinghouse забезпечить повну незалежність атомної енергетики України від Росії. 

До слова, нещодавно Угорщина продовжила угоду з Росією про додаткові постачання газу. Крім того, сторони також домовилися про пільговий режим сплати основних обсягів палива.

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Теги: росія нафтопродукти Газпром Енергоатом Олексій Оржель

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