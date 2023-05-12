Європа хоче офіційно припинити постачання російської нафти до Польщі та Німеччини

Нафтра з РФ і надалі постачатиметься до Угорщини, Словаччини та Чехії

Польща і Німеччина вже припинили отримувати російську нафту через північну гілку

Євросоюз запропонує офіційно припинити постачання російської нафти до Німеччини та Польщі через північну гілку нафтопроводу Дружба. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Зазначається, що у рамках відступу від європейських санкцій обидві країни могли продовжувати отримувати нафту через північну ділянку нафтопроводу. Незважаючи на це і Польща, і Німеччина, вже припинили отримувати нафту цією ділянкою, виконуючи свої попередні обіцянки скоротити обсяги постачання.

Агентство зазначає, що є пропозиція припинити дію виключення із санкційних санкцій для цих країн. Виняток було надано, коли Євросоюз вирішив заборонити більшу частину імпорту російської нафти у червні минулого року.

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Такий крок буде значною мірою символічним, враховуючи, що обидві країни вже припинили постачання. Однак саме собою відключення змусило кілька нафтопереробних заводів займатися складною логістикою, щоб отримати доступ до альтернативної сировини.

При цьому винятки, що дозволяють постачання російської нафти через південну гілку нафтопроводу, яка постачає нафту до Угорщини, Словаччини та Чехії, залишаться в силі.

Раніше повідомлялося, що ЄС вигадав покарання для тих, хто перевозить нафту з РФ в обхід санкцій.