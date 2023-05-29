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Чи зможе Путін розморозити російські активи? Євросоюз обмірковує це питання

glavcom.ua
Російський диктатор ризикує втратити всі свої статки за кордоном
колаж: glavcom.ua

Кремль нервує через те, що відсотки з його активів планують передавати Україні

Москва приховує нестачу коштів на продовження війни в Україні за бравурними соціальними заявами Путіна, засекреченими даними (більш ніж половина) щодо видатків державного бюджету та вимогами (бо більш нічого не залишається) – негайно розморозити російські активи. Наприклад, тими, що зберігаються у Великій Британії в обсязі 26 млрд фунтів стерлінгів.

Кремль починає нервувати через заморожені російські активи
Кремль починає нервувати через заморожені російські активи
скріншот з сайту

Це свідчить насамперед про те, що Росія, відчуваючи поразку в Україні, вже вступила в стадію повоєнного торгу щодо виплати репарацій. І добре розуміє, що починати торг треба вже зараз. Адже англійське право (за яким так люблять судитися між собою ті ж російські олігархи) встановить відповідний прецедент.

Наразі умова Лондона дуже проста: активи не розморозяться, доки Москва не погодиться заплатити Києву компенсацію за завдані збитки. Проблема для Росії посилюється тим, що Лондон вже опрацьовує із ЄС юридичний процес для використання російських активів для відновлення України. Поки що йдеться лише про виплату компенсацій із відсотків заморожених російських активів. Але чим довше Росія торгуватиметься – тим більше лічильник крутитиметься.

Щодо цифр, то в Євросоюзі наразі триває обговорення питання щодо перенаправлення в Україну прибутку від заморожених російських активів майже на 200 млрд євро, які зберігаються у бельгійському розрахунковому центрі Euroclear. Так, поки що цей крок не призведе до експропріації самих активів, але це дуже потужна ескалація фінансового тиску Заходу на Росію.

Поки що, з точку зору європейської юриспруденції, усе виглядає чемно: Euroclear реінвестує ці активи, за рахунок чого генерується додатковий прибуток. Через високі відсоткові ставки та накопичення значних коштів у зв’язку з санкціями розрахунковий центр отримує рекордний прибуток, який і буде спрямований до України.

У першому кварталі цього року Euroclear повідомив про 734 млн євро по цих відсотках. Схожий підхід може бути застосований до ширшого кола заморожених російських активів, включаючи ті, що застрягли в розрахунковому центрі люксембурзького Clearstream.

Для розуміння: Euroclear і Clearstream – це іноземні кастодіани (організації, що здійснюють зберігання та облік фінансових активів), у яких було відкрито рахунки Національного розрахункового депозитарію (НРД). Будь-які транскордонні операції, розрахунки чи навіть зміни місця зберігання цінних паперів росіян йшли виключно через НРД. У всіх найбільших російських брокерів рахунки відкриті саме там. Гроші продовжують працювати – відсотки надходитимуть до України.

У Москві це знають, тому нервують. Адже розуміють – пересічні росіяни й надалі шишки будуть їсти, але мовчати. Але для виробництва ракет знадобляться не шишки, а гроші. Саме тому Росія останніми днями відчайдушно атакує українські міста. Бо – з останніх сил.

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Теги: росія санкції гроші олігархи

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