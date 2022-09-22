Ердоган скликає нараду високого економічного рівня: що на порядку денному

На зустрічі Ердоган та чиновники обговорять угоди з Росією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган завтра, 23 вересня, скликає нараду високого економічного рівня. Про це інформує Reuters.

На порядок денний наради винесли ймовірні санкції Заходу, а також обговорення російської платіжної системи «Мир». На зустрічі Ердоган та чиновники обговорять угоди з Росією, нещодавню волатильність на стамбульській фондовій біржі та загальну економічну ситуацію.

Як повідомлялося, турецький DenizBank призупинив прийом карток платіжної системи «Мир» у зв'язку з нещодавнім попередженням управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США. Також обслуговувати російські банківські картки «Мир», які використовують туристи з РФ, вчора припинив найбільший за розміром активів приватний банк Туреччини Isbank.

Нагадаємо, раніше Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина ніколи не визнає «референдуми» Росії на окупованих територіях України. Також Ердоган закликав усі країни підтримати зусилля Туреччини щодо встановлення миру в Україні.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджеп Таїп Ердоганом. Обговорили актуальні безпекові питання.