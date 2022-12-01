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Викрадення українських дітей: Кулеба закликав притягнути до відповідальності РФ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Викрадення українських дітей: Кулеба закликав притягнути до відповідальності РФ
Росія здійснює найцинічніший злочин геноцидної війни
фото з відкритих джерел

Сторони обговорили злочини Росії та необхідність притягнення її до відповідальності

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та директор Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) Маттео Мекаччі в ході зустрічі детально обговорили злочини РФ та необхідність притягнення її до відповідальності. Про це у своєму Twitter написав Дмитро Кулеба.

«На нашій зустрічі з Маттео Мекаччі ми докладно обговорили злочини Росії та необхідність притягнення до відповідальності. Я закликав БДІПЛ звернути серйозну та особливу увагу на викрадення Росією українських дітей, один із найцинічніших злочинів геноцидної війни РФ проти України», – написав Кулеба у Twitter.

Нагадаємо, у середу й четвер два посольства України за кордоном, крім посольства Іспанії, отримали листи з «дуже конкретними погрозами».

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Теги: ОБСЄ Дмитро Кулеба Україна війна діти росія злочин

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