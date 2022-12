Викрадення українських дітей: Кулеба закликав притягнути до відповідальності РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та директор Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) Маттео Мекаччі в ході зустрічі детально обговорили злочини РФ та необхідність притягнення її до відповідальності. Про це у своєму Twitter написав Дмитро Кулеба.

«На нашій зустрічі з Маттео Мекаччі ми докладно обговорили злочини Росії та необхідність притягнення до відповідальності. Я закликав БДІПЛ звернути серйозну та особливу увагу на викрадення Росією українських дітей, один із найцинічніших злочинів геноцидної війни РФ проти України», – написав Кулеба у Twitter.

At our meeting with @MatteoMecacci we discussed in detail Russia’s crimes and the need for accountability. I called on ODIHR to pay a serious and special attention to Russia’s abduction of Ukrainian children, one of the most cynical crimes of Russia’s genocidal war on Ukraine. pic.twitter.com/uwx8Sx8JxD