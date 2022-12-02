Кулеба розповів, скільки листів із залякуваннями отримали українські дипломати

Кулеба додав, що, на його думку, Росія або несе пряму відповідальність, або хтось, «хто симпатизує їй намагається посіяти страх»

Кулеба: «Усе почалося з вибуху в посольстві України в Іспанії»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба про 17 випадків отримання українськими посольствами листів-бомб або листів, які містять частини тварин, наприклад, очі корів і свиней. Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

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«Ця кампанія спрямована на те, щоб посіяти страх і залякати українських дипломатів. Усе почалося з вибуху в посольстві України в Іспанії. Але те, що послідувало за цим вибухом, було більш дивним і, я б навіть сказав, хворим», – сказав Кулеба.

На запитання, хто, на його думку, стоїть за цими листами, міністр відповів: «Я відчуваю спокусу одразу назвати Росію, тому що насамперед потрібно відповісти на запитання, кому це вигідно?».

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«Можливо, цей терор - відповідь Росії на дипломатичний жах, який ми створили для Росії на міжнародній арені, і таким чином вони намагаються дати відсіч, програючи реальні дипломатичні битви одну за одною», – сказав він.

Кулеба додав, що, на його думку, Росія або несе пряму відповідальність, або хтось, «хто симпатизує їй намагається посіяти страх». «Висновок зроблять слідчі, але я думаю, що ці дві версії мають найбільший сенс», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, виявлений в українському посольстві в Мадриді підозрілий конверт містив розчавлене око тварини – як і у випадку інших диппредставництв України. Відповідну заяву зробило міністерство внутрішніх справ Іспанії.

Як повідомлялося, в Іспанії поліція сьогодні, 2 грудня, знову оточила та евакуювала посольство України в Мадриді.

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Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога.