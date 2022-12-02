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Кулеба розповів, скільки листів із залякуваннями отримали українські дипломати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кулеба розповів, скільки листів із залякуваннями отримали українські дипломати
Кулеба додав, що, на його думку, Росія або несе пряму відповідальність, або хтось, «хто симпатизує їй намагається посіяти страх»
фото: Дмитро Кулеба/Facebook

Кулеба: «Усе почалося з вибуху в посольстві України в Іспанії»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба про 17 випадків отримання українськими посольствами листів-бомб або листів, які містять частини тварин, наприклад, очі корів і свиней. Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

«Ця кампанія спрямована на те, щоб посіяти страх і залякати українських дипломатів. Усе почалося з вибуху в посольстві України в Іспанії. Але те, що послідувало за цим вибухом, було більш дивним і, я б навіть сказав, хворим», – сказав Кулеба.

На запитання, хто, на його думку, стоїть за цими листами, міністр відповів: «Я відчуваю спокусу одразу назвати Росію, тому що насамперед потрібно відповісти на запитання, кому це вигідно?».

«Можливо, цей терор - відповідь Росії на дипломатичний жах, який ми створили для Росії на міжнародній арені, і таким чином вони намагаються дати відсіч, програючи реальні дипломатичні битви одну за одною», – сказав він.

Кулеба додав, що, на його думку, Росія або несе пряму відповідальність, або хтось, «хто симпатизує їй намагається посіяти страх». «Висновок зроблять слідчі, але я думаю, що ці дві версії мають найбільший сенс», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, виявлений в українському посольстві в Мадриді підозрілий конверт містив розчавлене око тварини – як і у випадку інших диппредставництв України. Відповідну заяву зробило міністерство внутрішніх справ Іспанії.

Як повідомлялося, в Іспанії поліція сьогодні, 2 грудня, знову оточила та евакуювала посольство України в Мадриді.

Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога.

Теги: Дмитро Кулеба Іспанія посольство дипломатія

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