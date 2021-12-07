Світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації
Очільники США, Франції, Великої Британії, Німеччини та Італії обговорювали ситуацію на кордонах України
Лідери Великобританії, Італії, США, Франції та Німеччини обговорили відносини між РФ і Україною. Вони виступили за відновлення переговорів у нормандському форматі. Про це повідомляють пресслужби Білого дому та Єлисейського палацу.
Телефонна розмова формату «НАТО Quint» щодо ситуації на російсько-українському кордоні відбулася напередодні перемовин Байдена та Путіна – 6 грудня.
В адміністрації Джо Байдена уточнили, що він провів телефонну розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном, німецькою канцлеркою Ангелою Меркель, італійським прем'єром Маріо Драгі та британським прем'єром Борисом Джонсоном.
Політики занепокоєні нарощуванням російських сил біля кордонів України й дедалі жорсткішою риторикою Кремля.
Лідери країн закликали Росію до деескалації. Вони погодилися, що єдиним шляхом для вирішення конфлікту на Донбасі є дипломатія, особливо – у рамках нормандського формату. Крім цього, сторони підкреслили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
«Сторони обговорили напруженість у відносинах між Росією і Україною, висловили рішучість поважати суверенітет України і висловили прихильність роботі на благо миру і безпеки в Європі. Всі вони знову заявили про необхідність відновлення переговорів Росії з Україною в рамках «нормандської групи» під егідою Франції та Німеччини», – йдеться в комюніке.
Нагадаємо, американський сенатор попередив Росію: Україна може стати «новим Афганістаном».