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    Світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації

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    Переговори у нормандському форматі мають відновитися - Світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації
    Переговори у нормандському форматі мають відновитися
    Фото з відкритих джерел

    Очільники США, Франції, Великої Британії, Німеччини та Італії обговорювали ситуацію на кордонах України

    Лідери Великобританії, Італії, США, Франції та Німеччини обговорили відносини між РФ і Україною. Вони виступили за відновлення переговорів у нормандському форматі. Про це повідомляють пресслужби Білого дому та Єлисейського палацу.

    Телефонна розмова формату «НАТО Quint» щодо ситуації на російсько-українському кордоні відбулася напередодні перемовин Байдена та Путіна – 6 грудня.

    В адміністрації Джо Байдена уточнили, що він провів телефонну розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном, німецькою канцлеркою Ангелою Меркель, італійським прем'єром Маріо Драгі та британським прем'єром Борисом Джонсоном.

    Політики занепокоєні нарощуванням російських сил біля кордонів України й дедалі жорсткішою риторикою Кремля.

    Лідери країн закликали Росію до деескалації. Вони погодилися, що єдиним шляхом для вирішення конфлікту на Донбасі є дипломатія, особливо – у рамках нормандського формату. Крім цього, сторони підкреслили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

    «Сторони обговорили напруженість у відносинах між Росією і Україною, висловили рішучість поважати суверенітет України і висловили прихильність роботі на благо миру і безпеки в Європі. Всі вони знову заявили про необхідність відновлення переговорів Росії з Україною в рамках «нормандської групи» під егідою Франції та Німеччини», – йдеться в комюніке.

    Нагадаємо, американський сенатор попередив Росію: Україна може стати «новим Афганістаном».

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    Теги: Росія США НАТО суверенітет
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    Світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації