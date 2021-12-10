Росія запевнила США і весь світ, що не продовжуватиме ескалацію щодо України – Зеленський

Сполучені Штати планують більш дієво долучитися до врегулювання конфлікту на Донбасі

Росія не планує продовжувати військову ескалацію проти України та нові загарбання її територій. У цьому, за словами президента України Володимира Зеленського, очільник Росії Володимир Путін запевнив главу Білого дому Джозефа Байдена під час онлайн-переговорів. Про це Зеленський розповів під час інтерв’ю телеканалу 1+1.

«Меседж, який я почув від президента Сполучених Штатів Америки, що Росія запевнила США і весь світ, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашої держави. Мені здається, що це результат», – зазначив Зеленський.

Очільник держави додав, що Джо Байден запевнив його у неприпустимості обговорення США із Росією будь-яких компромісів стосовно України, зокрема, щодо невступу України до НАТО.

Голова держави також наголосив, що наразі Україна разом із США та партнерами шукають можливість більш активно долучити Сполучені Штати до врегулювання російсько-українського конфлікту.

Нагадаємо, у четвер, 9 грудня, президенти Сполучених Штатів і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели розмову.

Згодом голова Офісу президента розповів про підсумки розмови Зеленського з Байденом.

Наступного дня Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову, у якій, зокрема, обговорили розблокування «нормандського формату».

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