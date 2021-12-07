Кулеба: ЄC різко прискорив роботу над можливими санкціями проти Росії

Київ просить Вашингтон,у разі, якщо вони будуть готові на жорсткіші санкції, ніж ЄС, застосовувати їх незалежно від Брюсселя

Глава МЗС України розповів про великі зміни у політиці європейських партнерів щодо російської агресії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі робота над можливими санкціями ЄС проти РФ у разі розширення російської агресії проти України йде дуже високими темпами. Про це глава МЗС сказав напередодні увечері в ефірі ICTV.

За його словами, нарощування темпів у цьому питанні відбулося останніми днями.

«Два тижні тому в Брюсселі я лише в буквальному сенсі всіх трусив і говорив: «Сідайте і говоріть про санкції, саме що, коли». Це ж серйозні речі, і вони вимагають узгодження за лінією фінансистів, тому що йдеться про дуже конкретні інструменти. Зараз, коли я маю з тими самими людьми розмови вже в Ризі, у Швеції, через два тижні, вже вони просунулися дуже далеко в обговоренні цих санкцій, тобто робота йде дуже високим темпом, і зараз уже краще трансатлантична єдність працює, ніж вона працювала у 2014 році», – сказав Кулеба.

При цьому міністр додав, що закликав США у разі, якщо вони будуть готові на жорсткіші санкції, ніж ЄС, застосовувати їх незалежно від Брюсселя.

«Коли я був у Вашингтоні, де ми проводили засідання Комісії стратегічного партнерства і підписали нову Хартію стратегічного партнерства, я чітко сказав американським колегам, що: «Шановні колеги, ми вітаємо координацію між вами та ЄС санкційної політики, але якщо ви будете готові на більш жорсткі санкції, а ЄС не буде на них готовий, то краще вже застосовуйте свої санкції, ніж знижувати рівень тиску заради цієї трансатлантичної єдності», – сказав Кулеба, додавши, що це, безумовно, тест.

Нагадаємо, світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації.

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