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    Кулеба: ЄC різко прискорив роботу над можливими санкціями проти Росії

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    Київ просить Вашингтон,у разі, якщо вони будуть готові на жорсткіші санкції, ніж ЄС, застосовувати їх незалежно від Брюсселя - Кулеба: ЄC різко прискорив роботу над можливими санкціями проти Росії
    Київ просить Вашингтон,у разі, якщо вони будуть готові на жорсткіші санкції, ніж ЄС, застосовувати їх незалежно від Брюсселя
    фото: ria.ru

    Глава МЗС України розповів про великі зміни у політиці європейських партнерів щодо російської агресії.

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі робота над можливими санкціями ЄС проти РФ у разі розширення російської агресії проти України йде дуже високими темпами. Про це глава МЗС сказав напередодні увечері в ефірі ICTV.

    За його словами, нарощування темпів у цьому питанні відбулося останніми днями.

    «Два тижні тому в Брюсселі я лише в буквальному сенсі всіх трусив і говорив: «Сідайте і говоріть про санкції, саме що, коли». Це ж серйозні речі, і вони вимагають узгодження за лінією фінансистів, тому що йдеться про дуже конкретні інструменти. Зараз, коли я маю з тими самими людьми розмови вже в Ризі, у Швеції, через два тижні, вже вони просунулися дуже далеко в обговоренні цих санкцій, тобто робота йде дуже високим темпом, і зараз уже краще трансатлантична єдність працює, ніж вона працювала у 2014 році», – сказав Кулеба.

    При цьому міністр додав, що закликав США у разі, якщо вони будуть готові на жорсткіші санкції, ніж ЄС, застосовувати їх незалежно від Брюсселя.

    «Коли я був у Вашингтоні, де ми проводили засідання Комісії стратегічного партнерства і підписали нову Хартію стратегічного партнерства, я чітко сказав американським колегам, що: «Шановні колеги, ми вітаємо координацію між вами та ЄС санкційної політики, але якщо ви будете готові на більш жорсткі санкції, а ЄС не буде на них готовий, то краще вже застосовуйте свої санкції, ніж знижувати рівень тиску заради цієї трансатлантичної єдності», – сказав Кулеба, додавши, що це, безумовно, тест.

    Нагадаємо, світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації.

    Також американський сенатор попередив Росію: Україна може стати «новим Афганістаном».

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    Теги: МЗС ЄС Росія міністр санкції агресія Україна Дмитро Кулеба
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    Кулеба: ЄC різко прискорив роботу над можливими санкціями проти Росії