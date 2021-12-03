Кулеба відкинув вимоги Росії щодо гарантій невступу України до НАТО

«Я відкидаю ідею про те, що ми маємо щось гарантувати Росії», – сказав глава МЗС України

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав НАТО відкинути вимогу РФ щодо гарантій невступу України до Альянсу. Про це повідомляє AFP у п'ятницю, 3 грудня.

«Я відкидаю ідею про те, що ми маємо щось гарантувати Росії. Я наполягаю на тому, що саме Росія має гарантувати, що вона не продовжуватиме агресію проти будь-якої країни», – сказав Кулеба.

Міністр також закликав США та союзників відкинути вимоги Росії.

«У нас є золоте правило української дипломатії: жодних рішень щодо України без України. Тож якщо хтось, навіть наші найближчі друзі, вирішать що-небудь, пов'язане з Україною, за нашою спиною, ми не визнаємо це рішення», – додав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін на майбутньому онлайн-саміті з президентом США Джо Байденом вимагатиме гарантії невступу України до НАТО, а також закріплення їх у відповідному документі.

Напередодні Лавров закликав НАТО не грати з вогнем обіцянками Україні членства.

Нагадаємо, росіяни поставили нову умову ЄС та НАТО: лякають «непоправною шкодою».

Також міністр оборони пояснив, чому Україна досі не в НАТО.

Крім того Резніков, який не вірить у вторгнення Росії, озвучив найгірший сценарій.

Також очільник Міноборони повідомив, що Путін стягнув до українських кордонів понад 94 тисяч військових.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому НАТО не гарантує безпеку Україні.

Також генсек НАТО пригрозив Росії: агресія проти України матиме високу ціну.

Водночас НАТО готове реагувати на дії РФ біля кордонів України.

Також генсек НАТО оцінив можливість вторгнення РФ в Україну.

Ще США назвали Україну фактичним членом НАТО. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав, що членство України в Євросоюзі і НАТО – всього лише питання часу.