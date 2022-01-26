Лавров нахамив Столтенбергу (відео)

Глава МЗС Росії різко відреагував на прохання прокоментувати слова генсека НАТО

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що генсек НАТО Єнс Столтенберг «втратив зв'язок з реальністю». Про це повідомляє «Тасс».

Журналісти попросили Лаврова прокоментувати слова Столтенберга з приводу ймовірності наростити військову присутність НАТО на Східному фланзі.

«Знаєте, я вже давно ніяк не розглядаю його заяви. На мою думку, він геть втратив зв'язок з реальністю», – різко сказав Лавров.

Нагадаємо, раніше Лавров запропонував Столтенбергу змінити роботу.

Напередодні Столтенберг відповів, чи розміщуватиме НАТО бойові частини в Україні. Також стало відомо, що через російську загрозу НАТО відправить війська до Східної Європи.