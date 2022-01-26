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    Лавров нахамив Столтенбергу (відео)

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    Сергій Лавров&nbsp;&laquo;ніяк не розглядає&raquo; заяви Єнса Столтенберга - Лавров нахамив Столтенбергу (відео)
    Сергій Лавров «ніяк не розглядає» заяви Єнса Столтенберга
    фото: nato

    Глава МЗС Росії різко відреагував на прохання прокоментувати слова генсека НАТО

    Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що генсек НАТО Єнс Столтенберг «втратив зв'язок з реальністю». Про це повідомляє «Тасс».

    Журналісти попросили Лаврова прокоментувати слова Столтенберга з приводу ймовірності наростити військову присутність НАТО на Східному фланзі.

    «Знаєте, я вже давно ніяк не розглядаю його заяви. На мою думку, він геть втратив зв'язок з реальністю», – різко сказав Лавров.

    Нагадаємо, раніше Лавров запропонував Столтенбергу змінити роботу.

    Напередодні Столтенберг відповів, чи розміщуватиме НАТО бойові частини в Україні. Також стало відомо, що через російську загрозу НАТО відправить війська до Східної Європи.

    Теги: МЗС Росія НАТО Сергій Лавров політика Єнс Столтенберг
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    Лавров нахамив Столтенбергу (відео)