«З павичами поговори». Лавров нахамив журналісту у відповідь на прохання дати коментар

Журналіст звернувся до Лаврова з проханням відповісти на запитання, а у відповідь почув образи

Глава МЗС Росії Сергій Лавров у відповідь на прохання кореспондента сайту «Настоящее время» дати коментар порадив «поговорити з павичами». Це сталося у Душанбе, де відбувалося засідання Ради міністрів закордонних справ СНД.

Журналіст звернувся до Лаврова з проханням відповісти на запитання іноземного ЗМІ. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова сказала: «Ви могли б прийти, взяти участь». Журналіст пояснив, що знімальну групу не пустили до зали засідання: «Нас не пустили. Сказали, що за вашим дорученням».

На це Сергій Лавров заявив: «З павичами поговори».

Павичі постійно проживають біля урядової резиденції в Душанбе. Їх було чутно під час спілкування журналістів із Лавровим.

У засіданні Ради міністрів закордонних справ СНД беруть участь глави МЗС Таджикистану, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Узбекистану та заступник глави МЗС Туркменістану.

Таджицька служба Радіо Свобода пише, що журналістів до зали засідання не пустили – зустріч голів зовнішньополітичних відомств проходила за зачиненими дверима. Після завершення засідання кореспондентів сайту «Настоящее время», BBC та таджицької служби Радіо Свобода не допустили на прес-конференцію Лаврова. Співробітники МЗС РФ сказали, що їм це заборонено. Причини російські дипломати не пояснили.

Нагадаємо, Україна збирає докази причетності Путіна та Лаврова до тяжких злочинів.