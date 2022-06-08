Дефіцит пального: влада розповіла, хто блокує постачання бензину
Паливні компанії однієї з областей відмовилися постачати пальне в інші регіони
Закарпатські паливні компанії відмовилися постачати пальне в інші регіони, допоки не буде забезпечено потребу Закарпатської області. Про це заявив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.
«Місцеві паливні компанії відмовилися постачати пальне в інші регіони, допоки не буде забезпечено потребу Закарпаття. І це навіть попри надрентабельні пропозиції», – зазначив він.
За його словами, всі постачальники працюють в одній команді на єдиний паливний ринок області. При цьому, місцеві паливні компанії займають сьогодні 40% цього ринку, що більш ніж у 10 разів перевищує частку до початку активної фази війни.
Раніше прикордонники показали, як відбувається пропуск бензовозів до України.
Нагадаємо, після більш як місяця тотального дефіциту пального в Україні ситуація дещо змінилося на початку червня. Про це повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюна.
За його словами, ситуація з наявністю пального по країні неоднорідна.
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