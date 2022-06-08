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    Авто

    Дефіцит пального: влада розповіла, хто блокує постачання бензину

    В Україні досі триває дефіцит пального - Дефіцит пального: влада розповіла, хто блокує постачання бензину
    В Україні досі триває дефіцит пального
    фото з відкритих джерел

    Паливні компанії однієї з областей відмовилися постачати пальне в інші регіони

    Закарпатські паливні компанії відмовилися постачати пальне в інші регіони, допоки не буде забезпечено потребу Закарпатської області. Про це заявив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

    «Місцеві паливні компанії відмовилися постачати пальне в інші регіони, допоки не буде забезпечено потребу Закарпаття. І це навіть попри надрентабельні пропозиції», – зазначив він.

    За його словами, всі постачальники працюють в одній команді на єдиний паливний ринок області. При цьому, місцеві паливні компанії займають сьогодні 40% цього ринку, що більш ніж у 10 разів перевищує частку до початку активної фази війни.

    Раніше прикордонники показали, як відбувається пропуск бензовозів до України.

    Нагадаємо, після більш як місяця тотального дефіциту пального в Україні ситуація дещо змінилося на початку червня. Про це повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюна.

    За його словами, ситуація з наявністю пального по країні неоднорідна.

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    Теги: росія окупанти Закарпаття війна АЗС Україна окупація пальне #stoprussia
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    Дефіцит пального: влада розповіла, хто блокує постачання бензину