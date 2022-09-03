«Слуга» Тищенко із пов’язкою на руці насмішив мережу (фото)

У мережі жартують, що Тищенку пора вже збирати гроші на реабілітацію

Нардеп здав кров під час робочої поїздки на Одещину

Депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко вчергове насмішив мережу, виклавши своє фото у Facebook. Народний обранець під час робочої поїздки на Одещину вирішив здати кров.

Микола Тищенко здав кров фото: Микола Тищенко/Facebook

«Сьогодні ми на Одещині. Одеса відзначає День міста, але поки не до свят. Зараз наші хлопці з ЗСУ ведуть активний наступ на Півдні. Волонтери закликають усіх небайдужих українців здавати кров. Це важливо як для військових, так і для мирних мешканців. Тож сьогодні, як тільки прибув до Одеси, завітав до станції переливання крові та також став одним з донорів», – підписав Тищенко свій знімок у соцмережі.

Пов'язка нардепа насмішила користувачів соцмереж фото: Дана Ярова/Facebook

Однак, користувачів розважив той факт, що рука нардепа була перебинтована так, наче він отримав серйозну травму, а не просто здав кров. Вони взялися жартувати із доволі помітної пов’язки на кінцівці Тищенка.

«Сонечко, дякую що живий, тримайся! Другий котел Титана, вийшов з Мукачевського, тепер б’ється в Одеському. Молимося за героя! Николая Тищенко!».

«Контрнаступ під Велюром: звільнив кількох офіціантів, відбився від податкової, поранений котлетою».

«Треба було б голову ще перемотати та костилі взяти».

«А орден скоро отримає?».

«Контужений під час банкету».

«То Мар’яна вкусила» (депутатка Мар’яна Безугла, у якої з Тищенком конфлікт, – ред.).

«А лоба зеленкою чому не намастили?».

«Медаль з каклєти і героя цьому чолов’язі».

Що, локтик здер на асфальті?».

«Дивлюсь на карті, то він зараз під Одесою, напевно там отримав бойову травму».

«Сусідам вночі в стіну стукав? Біда».

«Незламний... Потрібна довга реабілітація...».

«Збір на реабілітацію в Монако вже відкрили? Дайте номер картки».

«Можу допомогти з лікуванням в Німеччині».

«Synevo, а чому мені лише жалюгідний пластир після взяття аналізу крові? Колі Мітболу он як замотали!».

«Що ви тут смієтесь? Турнікет треба накладати! Негайно!»

«Ну тепер точно Героя дадуть. Може навіть посмертно».

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративні протоколи щодо трьох народних депутатів, які не вказали у своїх деклараціях деяке майно. Йдеться про «слуг народу» Миколу Тищенка, Романа Мулика та Олексія Кузнєцова.