«Слуга» Тищенко із пов’язкою на руці насмішив мережу (фото)
Нардеп здав кров під час робочої поїздки на Одещину
Депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко вчергове насмішив мережу, виклавши своє фото у Facebook. Народний обранець під час робочої поїздки на Одещину вирішив здати кров.
«Сьогодні ми на Одещині. Одеса відзначає День міста, але поки не до свят. Зараз наші хлопці з ЗСУ ведуть активний наступ на Півдні. Волонтери закликають усіх небайдужих українців здавати кров. Це важливо як для військових, так і для мирних мешканців. Тож сьогодні, як тільки прибув до Одеси, завітав до станції переливання крові та також став одним з донорів», – підписав Тищенко свій знімок у соцмережі.
Однак, користувачів розважив той факт, що рука нардепа була перебинтована так, наче він отримав серйозну травму, а не просто здав кров. Вони взялися жартувати із доволі помітної пов’язки на кінцівці Тищенка.
- «Сонечко, дякую що живий, тримайся! Другий котел Титана, вийшов з Мукачевського, тепер б’ється в Одеському. Молимося за героя! Николая Тищенко!».
- «Контрнаступ під Велюром: звільнив кількох офіціантів, відбився від податкової, поранений котлетою».
- «Треба було б голову ще перемотати та костилі взяти».
- «А орден скоро отримає?».
- «Контужений під час банкету».
- «То Мар’яна вкусила» (депутатка Мар’яна Безугла, у якої з Тищенком конфлікт, – ред.).
- «А лоба зеленкою чому не намастили?».
- «Медаль з каклєти і героя цьому чолов’язі».
- Що, локтик здер на асфальті?».
- «Дивлюсь на карті, то він зараз під Одесою, напевно там отримав бойову травму».
- «Сусідам вночі в стіну стукав? Біда».
- «Незламний... Потрібна довга реабілітація...».
- «Збір на реабілітацію в Монако вже відкрили? Дайте номер картки».
- «Можу допомогти з лікуванням в Німеччині».
- «Synevo, а чому мені лише жалюгідний пластир після взяття аналізу крові? Колі Мітболу он як замотали!».
- «Що ви тут смієтесь? Турнікет треба накладати! Негайно!»
- «Ну тепер точно Героя дадуть. Може навіть посмертно».
Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративні протоколи щодо трьох народних депутатів, які не вказали у своїх деклараціях деяке майно. Йдеться про «слуг народу» Миколу Тищенка, Романа Мулика та Олексія Кузнєцова.
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