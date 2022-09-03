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«Слуга» Тищенко із пов’язкою на руці насмішив мережу (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Слуга» Тищенко із пов’язкою на руці насмішив мережу (фото)
У мережі жартують, що Тищенку пора вже збирати гроші на реабілітацію
фото: Микола Тищенко/Facebook

Нардеп здав кров під час робочої поїздки на Одещину

Депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко вчергове насмішив мережу, виклавши своє фото у Facebook. Народний обранець під час робочої поїздки на Одещину вирішив здати кров.

Микола Тищенко здав кров
Микола Тищенко здав кров
фото: Микола Тищенко/Facebook

«Сьогодні ми на Одещині. Одеса відзначає День міста, але поки не до свят. Зараз наші хлопці з ЗСУ ведуть активний наступ на Півдні. Волонтери закликають усіх небайдужих українців здавати кров. Це важливо як для військових, так і для мирних мешканців. Тож сьогодні, як тільки прибув до Одеси, завітав до станції переливання крові та також став одним з донорів», – підписав Тищенко свій знімок у соцмережі.

Пов'язка нардепа насмішила користувачів соцмереж
Пов'язка нардепа насмішила користувачів соцмереж
фото: Дана Ярова/Facebook

Однак, користувачів розважив той факт, що рука нардепа була перебинтована так, наче він отримав серйозну травму, а не просто здав кров. Вони взялися жартувати із доволі помітної пов’язки на кінцівці Тищенка.

  • «Сонечко, дякую що живий, тримайся! Другий котел Титана, вийшов з Мукачевського, тепер б’ється в Одеському. Молимося за героя! Николая Тищенко!».
  • «Контрнаступ під Велюром: звільнив кількох офіціантів, відбився від податкової, поранений котлетою».
  • «Треба було б голову ще перемотати та костилі взяти».
  • «А орден скоро отримає?».
  • «Контужений під час банкету».
  • «То Мар’яна вкусила» (депутатка Мар’яна Безугла, у якої з Тищенком конфлікт, – ред.).
  • «А лоба зеленкою чому не намастили?».
  • «Медаль з каклєти і героя цьому чолов’язі».
  • Що, локтик здер на асфальті?».
  • «Дивлюсь на карті, то він зараз під Одесою, напевно там отримав бойову травму».
  • «Сусідам вночі в стіну стукав? Біда».
  • «Незламний... Потрібна довга реабілітація...».
  • «Збір на реабілітацію в Монако вже відкрили? Дайте номер картки».
  • «Можу допомогти з лікуванням в Німеччині».
  • «Synevo, а чому мені лише жалюгідний пластир після взяття аналізу крові? Колі Мітболу он як замотали!».
  • «Що ви тут смієтесь? Турнікет треба накладати! Негайно!»
  • «Ну тепер точно Героя дадуть. Може навіть посмертно».

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративні протоколи щодо трьох народних депутатів, які не вказали у своїх деклараціях деяке майно. Йдеться про «слуг народу» Миколу Тищенка, Романа Мулика та Олексія Кузнєцова. 

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Теги: Одеса війна Україна Микола Тищенко донор фото

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