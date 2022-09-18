Тищенко «забув» про мерседес. Антикорупційне агентство назвало своїх «жертв» під час війни

Декларації не оприлюднюються, але при цьому НАЗК рапортує про складання протоколів на порушників

Щодо трьох депутатів, котрі не повідомили про зміну свого майнового стану, були нещодавно складені протоколи. Зокрема, стосовно «слуги» Миколи Тищенка, який забув задекларувати свій «Мерседес». Декларації про доходи у час війни не оприлюднюються, однак Національне агентство з питань запобігання корупції все ж виявляє порушників, розповів у інтерв’ю «Главкому» розповів голова відомства Олександр Новіков.

«Ми склали ці протоколи за результатами завершення перевірки декларацій ще до початку війни – 23 лютого. Проводимо перевірки дотримання закону про конфлікт інтересів та моніторимо спосіб життя. Зараз, наприклад, перевіряємо стан додержання антикорупційного законодавства в Міністерстві оборони. Треба зараз сконцентрувати нашу роботу саме в секторі безпеки та оборони. Доброчесність забезпечує, зокрема, і ефективність військових операцій. Ми ж розуміємо, що імітація навчань, аби просто відбувалося списання палива, або стрільб, яких не було, потім впливає на якість цих операцій. Команда НАЗК писала вдячного листа російському міністру оборони, бо Росія програє, тому що корупцією вражені всі сфери цієї держави-терориста», – пояснив посадовець.

Також Олександр Новіков також розповів, що заступник міністра економіки отримав від НАЗК адміністративний протокол, оскільки суміщав роботу на держслужбі з роботою у борді (наглядова рада, яка визначає напрямок руху компанії, але не втручається в оперативні питання, – «Главком») одного з підприємств.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративні протоколи щодо трьох народних депутатів, які не вказали у своїх деклараціях деяке майно. Йдеться про «слуг народу» Миколу Тищенка, Романа Мулика та Олексія Кузнєцова. Загальна сума вказаних недостовірних відомостей у деклараціях посадовців перевищує 2,5 млн грн.