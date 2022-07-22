Епічна битва «слуг народу». Безугла проти Тищенка

Мар’яна Безугла звинувачує Миколу Тищенка у контактах із сумнівними персонами, а він її – у роботі на Медведчука

Чому посварились соратники, які обоє входять в групу Єрмака

Між нардепами-«слугами» котрий тиждень триває гучний скандал: заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла вимагає виключити з партії заступника голови фракції Миколу Тищенка.

З чого все почалося і чим може закінчитися цей епічний батл?

Що об’єднує Тищенка і Безуглу

Нардепи Тищенко і Безугла не приховують взаємної неприязні, але насправді між ними багато спільного.

Обидва – не професійні політики, які одразу потрапили у Раду, завдяки позачерговим виборам 2019 року та суперпопулярному тоді бренду «Зе». Обидвоє у пропрезидентській фракції входять до умовної групи Єрмака, і дуже часто виконують завдання, які їм надходять з Банкової. При цьому ефективність обох дуже часто шкутильгає…

Ресторатор та шоумен Тищенко став не просто нардепом, а заступником голови фракції

фото: dsnews.ua

Микола Тищенко – інженер-механік за освітою і шоумен за покликанням. До того, як піти у «слуги», знімався у «МастерШефі», «Танцях із зірками», «Іграх патріотів» та ще купі різних шоу. Ресторатор з 1998 року, власник мережі ресторанів «Наша карта», у тому числі скандального «Велюра», який працював під час карантину. Різні джерела пишуть, що у 90-х Тищенка знали як Колю Оболонського і Колю Котлету. Такі прізвиська тоді давали не за кулінарні таланти.

Прихід Володимира Зеленського до влади в один момент зробив Тищенка політичною персоною: у 2019 році його обрали нардепом по 219 округу (Київ, Святошинський район), він вступив у партію і обійняв високу посаду заступника голови фракції. Програв праймеріз на мера Києва, потім кандидатка від «слуг» Ірина Верещук, яка набрала всього 8%, звинуватила його у провалі її кампанії і вимагала звільнення з посади голови київського осередку партії.

Мар’яна Безугла до Верховної Ради працювала у Міноборони

Фото: Facebook Мар’яни Безуглої

Мар’яна Безугла, порівняно з Тищенком, була особою менш медійною. Вивчилася у Національному медичному університеті ім. Богомольця і в Українській військово-медичній академії, працювала у проєктному офісі реформ Міноборони. Перед тим, як потрапити у Раду, мала посаду з дуже складною назвою – старший інспектор з контролю за виконанням доручень відділу цивільних експертів у Центрі забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ.

У політику Безугла прийшла, як і Тищенко, у 2019-му, і вона теж київська мажоритарниця – від Оболонського району.

Обидвоє часто ганьбляться своїми заявами

Журналісти люблять брати коментарі у Тищенка, бо це один з найпростіших способів зробити вірусне відео. Наприклад, Тищенко намагався пояснити принцип дії «формули Штайнмаєра» на прикладі насоса і ляльки, або ж сказав, що 26 квітня в Україні «буде свято, дуже велике, дуже важливе свято, це трагедія, Чорнобильська катастрофа» тв пропустив голосування, тому що знімав сторіз.

Безуглу також критикують за невміння виступати на камеру. В ефірі програми «Хард із Влащенко» депутатка, яка курує у Раді натівський напрямок, не змогла відповісти на питання, скільки країн входить до складу НАТО, назвала це провокацією і попросила більше не ставити «конкретних питань».

У вересні 2021-го Безугла розплакалася і вийшла зі студії після того, як присутні на ток-шоу різко розкритикували її законопроєкт про СБУ. Поривалася піти з брифінгу через те, що присутні, на її думку, не виявляли до неї належної поваги. Колега нардеп Максим Бужанський назвав Безуглу «посміховиськом на всіх ефірах».

Обох партія кидає на напрямки, де вони… ганьбляться ще більше

Після місцевих виборів і фіаско «слуг» у Києві Тищенка, який не впорався у столиці, відправили на Закарпаття очолювати обласний осередок пропрезидентської партії. Проте тамтешній політичний клімат «бультерьєру Зеленського», як він сам себе називав, геть не підходив. Тищенко плутав Закарпаття із Прикарпаттям, не в’їжджав у місцеві схеми і потрапляв у скандали.

Безуглій же сильно дісталося, коли її призначили головою парламентської ТСК стосовно провалу спецоперації із затримання «вагнерівців». Депутатка вийшла на брифінг із заявою, що «спеціально санкціонованої операції» щодо захоплення членів приватної військової компанії «Вагнер» не було, а була «робота з виявлення» людей, які брали участь в окупації Донбасу, і був так званий «розвідувальний захід». Після цього голові тимчасової слідчої комісії у соцмережах дали образливе прізвище Мар’яна Безглузда. Проте треба визнати, депутатка як могла захищала Банкову та керівника офісу президента Єрмака, якого звинувачували у зливі спецоперації, в цьому скандалі.

Навколо обох були скандали, пов’язані з фінансами

Одним з головних публічних ворогів Тищенка тривалий час був також «слуга» Гео Лерос. У червні позаминулого року він передав у НАБУ документи щодо схеми розкрадання бюджету, виділеного на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, де фігурують імена Тищенка та «смотрящого» за Києвом Дениса Комарницького. Невдовзі Лерос взагалі заявив, що Комарницький і Тищенко готують на нього напад. Врешті у Лероса згоріла машина, а його самого вигнали із фракції.

У Безуглої ж був скандал навколо її квартири у Києві площею 75,1 кв. м. Дата набуття права власності 4 грудня 2019 року, а вартість нерухомості усього 164 522 грн. Депутатка пояснила, що раніше ця квартира належала її батькові і вказана вартість житла «на момент останньої оцінки».

Великий скандал також був пов’язаний зі звинуваченням у підкупі виборців: агітатори «ЗеКоманди» масово роздавали футболки й кепки з партійною символікою в обмін на підписку на Facebook-спільноту кандидатки Безуглої. ЗМІ, посилаючись на місцевих мешканців, повідомляли про більш очевидні спроби підкупу. Наприклад, про грошову винагороду за голосування. Безугла фактично підтвердила, що її агітатори отримували гроші за принципом «сітки», однак вона не вважає це підкупом.

Обидвоє лізуть у військові теми і провокують цим... обурення

Після повномасштабного вторгнення Тищенка звинуватили у тому, що він відсижується на Закарпатті у дорогому в оздоровчо-рекреаційному комплексі «Косино».

За повідомленнями ЗМІ, Тищенко у березні 2022 періодично з’являвся в оздоровчо-рекреаційному комплексі «Косино» на Закарпатті.

фото: скріншот з відео

Коли ж ворога відігнали від столиці. Тищенко почав вести активну публічну діяльність. Вже 31 березня депутат повісив на шию автомат і фотографувався з людьми у військовій формі.

У кінці березня Тищенко повідомив, що нікуди не втік

Фото: Facebook Миколи Тищенка

2 квітня Тищенко з’явився у Раді, щоправда під час виконання гімну забув, де у нього серце.

Микола Тищенко оскандалився під час виконання гімну у Раді

Фото: Facebook Дениса Рибачка

4 червня країна дізналася, що Тищенко тепер Титан.

Тищенко, фотографуючись із головнокомандувачем Залужним, засвітив свій можливий позивний

Фото: Facebook Миколи Тищенка

Великий скандал за участю Миколи Тищенка трапився коли він вирішив допомогти столичній теробороні. За даними Слідство Інфо, він подарував захисникам непридатні бронежилети. «Виявилося, що вони прострілюються наскрізь з пістолета, а спеціальний матеріал, який мав би захищати від куль, просто розсипався, бо бронікам вже майже 40 років», – йшлося у сюжеті.

У липні Тищенко насмішив читачів небойовою манерою носіння зброї.

Мар’яна Безугла, у свою чергу, оскандалилася з законопроєктом, у якому запропонувала надати право командирам розстрілювати військовослужбовців за невиконання наказів у бойовій обстановці. Вона також вимагала СБУ розібратися з журналістом Юрієм Бутусовим, який критикував цей законопроєкт. А СБУ критикувала за бездіяльність і стидала її тодішнього голову Івана Баканова, відставки якого всіляко домагався той же Єрмак.

Після того, як Безугла стала вчащати на фронт, журналістка Яніна Соколова на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на слова військових написала, що депутатка «контролює військові операції у Северодонецьку». Дає вказівки командуванню. Висловлює претензії, хто де і як має бути, і у цілому координує дії військових як «людина згори». Бутусов також зазначив, що вона «бере безпосередню участь у постановці бойових завдань командирам підрозділів». Безугла була змушена виправдовуватися і пояснювати, що «у ці складні для безпеки держави та громадян часи вважає обов‘язковим для себе працювати на сході країни».

А ще обидва «слуги» – відомі у соцмережах танцюристи, щоправда, Тищенко запалював тверк під «Попа, как у Ким» на камеру цілком добровільно, а Безугла просто добряче гоцала на партійному корпоративі.

Чому Безугла взялася за Тищенка

15 липня Безугла врешті подала керівництву партії і фракції заяву про виключення Тищенка. Якщо коротко, нардепка розповідає про корупційні скандали навколо нього, неоформлену нерухомість, можливу співпрацю з представниками інших політичних партій (представниця «Батьківщини» Алла Шлапак приходила у штаб Тищенка під час кампанії), роботу ресторану «Велюр» у карантин, неякісні бронежилети, численні ляпи Тищенка тощо.

У своїй заяві Безугла перераховує причини, за яких Тищенка мають вигнати з партії і фракції

Фото: Facebook Мар’яни Безуглої

За кілька днів до цього Безугла попередила, що звертатиметься до керівництва партії, оскільки, на її думку, у команді «Слуги народу» – «багато чудових людей» і лише Тищенко – «пляма, потемніла в умовах війни».

Тищенко завдає удар у відповідь

Тищенко спочатку вдався до тролінгу. Безугла виклала фото, на якому він підійшов до неї, можливо, саме задля цього кадру.

Коли ж побачила, що він згодом виклав фото у соцмережі, опублікувала новий обурений допис.

Сам Тищенко, вичекавши кілька днів, дав «Українським новинам» розлогий коментар, у якому звинуватив Безуглу у роботі на Медведчука, дискредитації партії та намаганні зруйнувати імідж президента Зеленського під час воєнних дій.

«Засуджую Мар'яну Безуглу за системну генерацію конфліктів у команді влади! Вона використовує конфлікти для зростання своєї впізнаваності. Вона не перший народний депутат, який спробував так прославитися», – зауважив Тищенко, додаючи, що пані Мар’яна – перший чинний депутат їхньої партії, який генерує конфлікти всередині партії (а як же Лерос?).

Коли Лерос виступив із звинуваченнями у бік Офісу президента, Тищенко теж не сидів на місці.

За словами Тищенка, Безугла генерує конфлікти з військовослужбовцями ЗСУ на передовій, діючими губернаторами, які є прямими повновладними представниками президента у найскладніших регіонах. Також він заявив, що Безугла пов'язана з підозрюваним у держраді Медведчуком та його найближчим оточенням.

Безугла у відповідь віджартувалася.

Де початок конфлікту?

Почалися ці розбірки, принаймні публічно, 7 липня, коли Безугла, у притаманній їй жорсткій манері, наїхала на ветерана АТО Михайла Маймана, з яким, додамо одразу, у Тищенка давні і теплі стосунки. Той на своєму телеграм-каналі дякував Тищенку за допомогу.

Безугла написала, що Майман – ряжений і командир у лапках, а також поділилася підозрами у мародерстві.

Наступного дня Безугла виявила, що це саме Майман подарував Тищенку нагородну зброю. Насправді це відомо ще з 23 квітня, коли було опубліковано відповідне відео.

Багатьох тоді це нагородження командирським «стєчкіним» насмішило, дописувачі зазначали, що то нагорода «за вихід із мукачівського котла» і «за оборону «Велюра», але гучного скандалу тоді це не спровокувало.

Михайло Майман звинуватив Безуглу у наклепі і висловив побажання завітати до неї на борщ. Нардепка ж оголосила, що тепер збирає на нього компромат.

І у той же день – що він більше не командир.

12 липня вже Михайло Майман на своєму телеграм-каналі виступив зі зверненням до народних депутатів. Він заявив, що замовником атаки на нього є Кирило Шевченко, не той, що глава НБУ, а той, якого на сайті Київської міської організації федерації боксу України називають комбатом «Архангелів Михаїла». Раніше командиром цього ж батальйону називали Маймана, але у вище наведеному дописі Мар’яни Безуглої зазначається, що Майман не є комбатом з 20 червня цього року. При цьому Майман називає батальйон «Архангели Михайла», на сайті Київської організації федерації боксу, там, де командиром вказаний Шевченко, написано «Архангели Михаїла», але йдеться, скоріш за все, про один і той самий підрозділ, бо у ЗМІ Маймана називають комбатом і «Архангелів Михайла» і «Архангелів Михаїла».

Згаданий також у нижче наведеному дописі Андрій Циганков – начальник штабу, принаймні за часів комбата Маймана.

«Замовник мого викрадення Кирило Шевченко через своїх партнерів отримав контроль на депутатом Мар'яною Безуглою, яка розпочала компанію з моєї дискредитації та закриття кримінальних справ про моє викрадення», – зазначив Майман і попросив опонентів прокоментувати низку питань.

Як бачимо, у цьому дописи також присутні звинувачення у роботі на Медведчука, які за три дні озвучить і Микола Тищенко, щоправда, не вдаючись у деталі.

Хто такий «Моня»

Михайло Майман, він же «Моня», як називає його Безугла, заявляє, що воює проти росіян з 2014 року

фото з відкритих джерел

Михайло Майман – киянин. ЗМІ про нього пишуть, що 2014 року чоловік був бізнесменом у ресторанній та автомобільній сферах. У 2013 році затриманий київською міліцією за звинуваченням у незаконній торгівлі шинами, це він підтвердив особисто в ефірі Scrypin.ua

Із початком війни на Сході України Майман став добровольцем. Був заступником командира батальйону «Свята Марія» у Маріуполі та Бахмуті. Ілля Кива тоді ж був першим заступником начальника главка Нацполіції у Донецькій області. Є відомості (до речі, статтю про Маймана на «Вікіпедії» у період між 18 та 19 липня було видалено), що має два бойові поранення.

У 2015 році Майман балотувався у депутати Васильківської районної ради, а в 2019-му – до Верховної Ради України як самовисуванець у 223 окрузі Київської області.

У січні 2020, у столичному ресторані сталася бійка між Майманом і Кивою. ДБР викликало нардепа для вручення підозри. Також щодо нього було відкрито кримінальне провадження за заподіяння тілесних ушкоджень Майману.

У травні 2021 року Майман був затриманий поліцією за порушення правил дорожнього руху та чинив спротив діям правоохоронців.

Історія з Кивою продовжилася і влітку 2021-го Майман опублікував відео, як він зустрів його на відпочинку в одному з найдорожчих готелів Анталійського узбережжя – п'ятизірковому Rixos Sungate. «Відпочиває нардеп у номері люкс за $10 тисяч на 10 днів. Добре живуть депутати ОПЗЖ за наш із вами рахунок... Ти до мене приїхав? Що, стрижень зламався?» – говорив він на камеру, водночас звертаючись до Киви.

У підсумку сторони домовилися зустрітися у суді. Згодом Майман заявив, що став жертвою нападу з боку місцевої мафії. Кива тоді ж сказав, що Майману «зламали хребет» і він у важкому стані в лікарні. Втім у жовтні 2021 року Майман повідомив, що повернувся до Києва. За його словами, конфлікт у них з Кивою тягнеться кілька років, відтоді як будучи керівником Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, Кива віддав наказ палити фури, які не заплатять за проїзд у буферній зоні АТО. «Ми відмовилися виконувати цей наказ. З того дня Кива почав систематично переслідувати мене через свої зв'язки, що я навіть був змушений покинути Україну», – заявив Майман.

Під час повномасштабної війни Майман розповідає, що воює у складі добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ, підпорядковується ЗСУ) і каже, що брав участь у боях за Київ. ЗМІ називали його командиром добровольчого формування №14 територіальної громади Києва «Архангели Михайла».

Далі історія стає геть заплутаною. Майман, на своєму Telegram-каналі повідомляє, що 31 травня його викрали «з метою силою отримати вибачення перед Кадировим». Він заявив, що замовники його викрадення – вище згадані Кирило Шевченко, «який наразі підробив документи та став головою федерації боксу України» та його адвокат Андрій Циганков. Майману, за його словами, вдалося врятуватися тому що він почав кричати на блокпосту.

«Зі злагодженої роботі військових на посту було зрозуміло, що вони чекали на наші машини. Частина викрадачів спробувала втекти, частина була одразу заарештована. Вони всі громадяни України та мають відношення до підрозділів, що воюють. Ведеться слідство. Достеменно знаю, що зараз затримано шестеро людей, – стверджує Майман. – Після викрадення та тортур, не дивлячись на припис лікарів пройти відновне лікування, я одразу вирушив на передову до бойової частини 7039, до якої приписано мій підрозділ, для ведення бойової роботи».

Що далі

От цієї багатогранною персоною і зацікавилася Мар’яна Безугла. А через Маймана вона вийшла й на свого соратника Тищенка, до якого у неї теж багато претензій. Взаємна неприязнь між депутатами давня, про що зазначає сама Безугла, але з якої причини – не вказує. Не виключено, що це особисте.

У партії «Слуга народу» вже заявили, що не схвалюють заяву Безуглої із проханням вигнати Тищенка, але втручатися у конфлікт не збираються. Водночас, політсила вважає, що подібні суперечки між однопартійцями шкодять іміджу партії та не є своєчасними під час війни.

Сумнівно, що когось із них за цю «війну», принаймні на даному етапі, виженуть із фракції чи партії – обидвоє, як вже зауважувалось, вважаються людьми нині всесильного Єрмака: Безугла відчайдушно захищала його під час «вагнергейту». Тищенко ж взагалі кум глави Офісу президента, «бультерьєр Зеленського», якому доручали курувати по партійній лінії Київ та Закарпаття.

Щоправда, деякі зрушення усе ж таки є. Днями стало відомо, що Тищенка звільнили з посади голови Закарпатської обласної організації партії «Слуга народу» через погану репутацію.

«В умовах повномасштабної війни з Росією, партія має асоціюватися зі щоденною кропіткою роботою з допомоги фронту і укріплення тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не із публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками. Саме від регіональних організацій наразі залежить ефективність виконання завдань, які перед партією ставить президент і українське суспільство... Репутаційна бездоганність, ефективність рішень та міцний зв’язок із людьми – такими принципами партія, що створена президентом, і делегувала монобільшість до парламенту, буде керуватися на практиці», – йдеться у повідомленні.

Валентина Емінова, «Главком»