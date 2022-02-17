Лукашенко їде в Кремль: про що говоритимуть

Самопроголошений президент Білорусі завітає на зустріч до Путіна

Однією з тем переговорів стане ситуація у сфері безпеки

Самопроголошений президент Білорусі планує робочу поїздку до Москви на зустріч із російським президентом Володимиром Путіним. Як повідомили у пресслужбі Кремля, зустріч заплановано на п’ятницю, 18 лютого.

«Планується обговорити питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин, стратегічного партнерства та союзництва, а також актуальні проблеми європейської безпеки», – йдеться у повідомленні пресслужби Путіна.

Очільник МЗС Білорусі Володимир Макей серед тем на порядку денному майбутніх переговорів назвав ситуацію у сфері безпеки, питання торговельно-економічного співробітництва та протидію санкціям Заходу.

Нагадаємо, що візит білоруського лідера до Москви відбудеться під завісу російсько-білоруських військових навчань «Союзна рішучість-2022», які стартували 10 лютого і триватимуть до 20 лютого 2022 року.

До слова, з'явився текст військової доктрини Путіна та Лукашенка.

Читайте також: