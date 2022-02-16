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    Білий дім пригрозив Кремлю наслідками у разі визнання «Л/ДНР»

    Підтримка Росією цього рішення буде рівносильна відмові від Мінських угод &ndash; Псакі - Білий дім пригрозив Кремлю наслідками у разі визнання «Л/ДНР»
    Підтримка Росією цього рішення буде рівносильна відмові від Мінських угод – Псакі
    фото: Kevin Dietsch/Getty Images

    У Байдена пообіцяли задіяти низку варіантів впливу

    Можливе визнання так званих «Донецької та Луганської народних республік» із боку Російської Федерації спричинить певні наслідки для Москви. При цьому в Білому домі поки не готові уточнити, які саме. Про це повідомила на брифінгу офіційна представниця Білого дому Джен Псакі.

    «У нашому розпорядженні є ціла низка варіантів, я не буду описувати їх тут. Але я також хотіла б просто повторити пару моментів, які (держсекретар – ред.) Блінкен зробив у своїй заяві, в тому числі той факт, що підтримка Кремлем цього рівносильна повній відмові російського уряду від своїх зобов'язань за Мінськими угодами», – заявила вона.

    Нагадаємо, Україна звернулася до Ради безпеки ООН через можливе російське визнання так званих «Донецької та Луганської народних республік». Київ просить винести це питання на обговорення 17 лютого.

    Як відомо, 15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

    Через рішення Держдуми Україна звернулась із закликом до ОБСЄ. «У зв'язку з сьогоднішнім зверненням російського парламенту про визнання так званих «Л/ДНР», делегація України в Тристоронній контактній групі звернулася до Спеціального представника чинного глави ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ», – йдеться в повідомленні.

    Як стало відомо, президент РФ Володимир Путін отримав звернення Держдуми про визнання «Л/ДНР». Однак, в Кремлі вважають, що це не корелюється з Мінськими угодами.

    Згодом український дипломат пояснив, як Путін використає визнання «Л/ДНР».

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    Теги: Росія США Путін Ентоні Блінкен
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    Білий дім пригрозив Кремлю наслідками у разі визнання «Л/ДНР»