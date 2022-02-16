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    Росія блефує? Розвідка не побачила відведення російських військ

    Росія досі не почала відводити війська від кордонів України - Росія блефує? Розвідка не побачила відведення російських військ
    Росія досі не почала відводити війська від кордонів України
    фото: fakty.com.ua

    Резніков: «Виведення людей недостатньо-необхідно також вивести озброєння і техніку»,

    Останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Reuters.

    Резніков заявив, що влада повірить в те, що Росія серйозно налаштована на деескалацію, тільки якщо вона виведе свої війська, військову техніку і озброєння.

    Міністерство оборони Росії опублікувало кадри, на яких, за словами Рєзнікова, видно, як танки, бойові машини піхоти і самохідні артилерійські установки залишають окупований Крим. «На жаль, ми не можемо підтвердити цю інформацію об'єктивними показниками. Вона не підтверджується ні даними української розвідки, ні даними розвідтовариств наших стратегічних партнерів», – сказав міністр.

    Він додав, що навіть якщо російські війська передислокуються з одного місця, то це, швидше за все, буде лише міграція в інший район поблизу України, а не реальне відведення військ.

    «Всі війська, які вони перекинули повинні повернутися в пункти постійної дислокації. Тоді стане ясно, що вони скасували свої агресивні плани. Виведення людей недостатньо-необхідно також вивести озброєння і техніку», – сказав він.

    Сьогодні, 16 лютого, Росія заявила, що відводить частину військ з окупованого Криму. Також 15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило, що Південний та Західний військові округи у вівторок починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.Пізніше цю інформацію прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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    Теги: розвідка Крим Росія міністр НАТО Путін військові Олексій Резніков озброєння Дмитро Кулеба
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    Росія блефує? Розвідка не побачила відведення російських військ