Тихановська розповіла, чи готові білоруси воювати проти України (відео)

«Білоруські військові давали присягу не Лукашенку, а білоруському народу»

Білоруська опозиціонерка, кандидатка у президенти Білорусі на виборах 2020 року Світлана Тихановська вважає, що білоруські армійці проти того, щоб брати участь у військовому вторгнення РФ на територію України. Про це політична діячка заявила під час прямого включення в етері токшоу «Гордон».

При цьому Тихановська зазначила, що спрогнозувати, чи віддасть самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко військам відповідний наказ наразі неможливо.

Дивитися з 28 хвилини:

«Ми маємо справу з непередбачуваним диктатором, зараз він буквально здає в оренду чужій армії територію нашої країни. Це плата за підтримку, яку він отримав у 2020 році і яка допомогла йому втриматися. Якщо раптом це станеться, це відверне навіть ту невелику кількість його прихильників, призведе до розколу еліт і спричинить міжнародні санкції, а ось про участь білоруської армії: ви знаєте, білоруські військові давали присягу не Лукашенку, а білоруському народу», – зазначила Світлана Тихановська.

За інформацією білоруської опозиціонерки, позиція більшості білорусів полягає в тому, що армія країни не повинна виконувати злочинні накази людини, яка силоміць захопила владу в країні.

«Ми повинні розуміти, що наш суверенітет, наша незалежність важливі і для чиновників, і для силовиків. Але через свою військову риторику, готовність торгуватися суверенітетом Лукашенка зараз втрачає образ ватажка, сильного лідера. І навіть його прихильники бачать, що його загнано в кут. Він постійно змушений поступатися Кремлю. Все це Лукашенко робить для того, щоб утриматися при владі, а не заради людей», – додала опозиціонерка.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко пригрозив відключити Україні електрику та зупинити постачання палива.

Читайте також: