Ляшко у розпачі через закриття телеканалів Ахметова

Скандальний політик довгі роки отримував медіапідтримку від найбільшого олігарха країни

Екснардеп, лідер Радикальної партії Олег Ляшко на своїй сторінці у Facebook обурився через втрату «найкращої медіакоманди». Так політик назвав відреагував на учорашню заяву групи SCM, що Ахметов вирішив віддати усі ліцензії, якими володіє його «Медіа Група Україна» «на користь держави». Причиною бізнесмен назвав тиск «закону про олігархів» і неможливість продати бізнес за шість місяців, які дає закон.

«Телеканали «Україна» і «Україна 24» – це були справжні чемпіони із найзірковішим складом професійної команди! Дуже шкода, що дебілізм влади і російська агресія привели до втрати найкращої медіакоманди. Але як би не було важко і прикро, зараз головне – це перемога України. Бажаю всім нам дожити до неї. Все інше буде», – написав Ляшко.

Також він подякував «всім ведучим, з якими мав честь спілкуватися».

Нагадаємо, 12 липня усі канали «Медіа Групи Україна» (МГУ) з 12 липня почали транслювати загальнонаціональний марафон. Йдеться не тільки про канали «Україна» і «Україна 24», але й про нішеві – НЛО TV, Індиго TV і навіть Футбол 1/2/3.

Сайт segodnya.ua, який працював з 2007 року, перестав оновлюватися. Останній матеріал на ньому – про вихід Ріната Ахметова з медіабізнесу.

Напередодні Ткаченко відреагував на рішення Ахметова віддати державі медіабізнес.

Також радник Банкової прокоментував рішення Ахметова.

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